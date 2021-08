Afeganistão, o ex-fuzileiro naval que matou Bin Laden: “raiva e pesar” – Corriere.it

a partir de Marta Serafini

O militar aposentado e apoiador de Trump em uma entrevista criticou as opções do governo dos EUA: Tivemos que sair em 2005

“Muita raiva e tristeza.” Robert O’Neill fala em face da evacuação dos EUA de Cabul, um ex-SEAL da Marinha que afirma ser Um membro da equipe que atirou em Osama bin Laden em 2 de maio de 2011

.

É claro que essa história foi abordada com objetivos políticos ocultos e não de forma pragmática e realista. Sempre poderemos revisar as imagens, mas a conclusão será sempre a mesma: Devíamos partir em 2005O ex-soldado disse em entrevista ao jornal francês Jornal de domingo. Nossa missão inicial era derrotar a Al-Qaeda e assumir o controle de Osama bin Laden. Então tivemos que sair mais tarde. Este é quem. Testemunhar tal desastre é uma vergonha. Estou muito triste, principalmente por aqueles que morreram lá. ”

Para o ex-Navy SEAL, inicialmente conhecido como o “atirador”, os Estados Unidos não perderam de qualquer maneira. Vencemos todas as batalhas e matamos Bin Laden. Mas o Taleban está construindo um mito. Depois dos britânicos e dos russos, cabe aos americanos se livrar deles e eles nem precisaram lutar ”. Em 2005, O’Neill explicou: “Íamos nos colocar para fora do Afeganistão Tínhamos muito tempo para garantir o apoio aéreo. Teria sido seguro o suficiente Base de Bagram fora de Cabul, de onde os EUA deixaram no início de julho. E novamente: “Usando os céus para eliminar terroristas porque os vimos cruzar a fronteira com o Paquistão. Sabíamos onde eles estavam, bastava lançar algumas bombas. Nossa partida foi mais visível para mim quando terminamos o trabalho em 2011. Matamos Bin Laden. READ GB, PM Boris Johnson na calçada: "O fim do mês não vai chegar"

O filho de um ex-mineiro de cobre irlandês e ex-bailarina, Aos 19 anos, O’Neill é voluntário do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos na esperança de se tornar um franco-atirador. Então, em janeiro de 1996, ele participou do BUD / S, o curso básico para demolição subaquática ou impermeabilização, nas praias de San Diego, e posteriormente foi recrutado para ser designado para a segunda equipe SEAL com base em Little Creek. De junho a julho de 2003, O’Neill, dois anos depois de testemunhar os ataques de 11 de setembro de 2001 enquanto estava em um escritório em Stuttgart, Alemanha, participou da Operação Shining Express. na Libéria com a tarefa de repatriar muitos soldados americanos. Então, em 2004, ele ingressou na DevGru, a unidade de contraterrorismo da Marinha. Durante sua carreira, ele esteve envolvido em 10 outras operações no Iraque e no Afeganistão, incluindo o resgate em abril de 2009 do capitão Richard Phillips, que foi sequestrado por um comando de 4 piratas somalis durante o sequestro do navio mercante Maersk Alabama. Até 1º de maio de 2011 e lutando no complexo de Abbottabad, no Paquistão.



Ao longo dos anos, O’Neill sempre esteve no centro da controvérsia. Não menos, ele o viu escalar Em um avião sem máscara, com um tweet sexual de autocongratulação. O’Neill observa que derrotar a Al-Qaeda foi “nosso roteiro e, repito, onde ficarei assim. Desta história Construção da nação Os afegãos não querem saber e o Talibã não quer saber ainda menos. Eles dizem não à democracia. Nossos telefones sim, nosso estilo de vida em termos de moda definitivamente não. Mas mesmo os mais espertos cometem erros. O ridículo é que o governo dos Estados Unidos com certeza enviará tropas novamente para tirar todo mundo do país. “Afinal – afirma ele – os afegãos já sofreram e, francamente, não merecem. Agora estamos deixando tudo, nossos materiais, nossas armas, nossos veículos blindados leves, nossos helicópteros.” está acontecendo hoje “é patético. Valeu a pena matar Bin Laden e tentar erradicar a Al Qaeda, mas sem deixar tal vazio que o Estado Islâmico preencheria assim que o Talibã assumisse o controle.. O Daesh (ISIS) fará a mesma coisa que aconteceu no Iraque e na Síria e preencherá as lacunas. ” READ Covid, e-mails com um amigo chinês sobre a origem do vírus que constrange Fauci

O’Neill não ficou surpreso com a velocidade da ocupação do país pelo Taleban. “Todos no campo dirão o mesmo. O Talibã rirá muito. Afinal, eles sempre disseram: “Vocês, americanos, possuem os relógios e nós temos todo o tempo. Eles sabiam que iriam ganhar e isso é um fato. ”

O “atirador”, que há muito apoia o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, Ele afirma que “Biden não deu ouvidos aos argumentos do Pentágono para não avançar”, como fez.. Uma versão que Biden negou posteriormente na última quinta-feira em uma entrevista para a TV. Não gosto da imagem que a América se deu. É realmente uma ilustração de liderança ruim. ”