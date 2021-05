Gaza, foguetes e bombas: a luta continua até o amargo fim. Israel: “A eliminação dos principais líderes do Hamas.” Di Maio: “Precisamos de moderação. O lançamento de foguetes é inaceitável.”

Agora é uma guerra aberta entre Israel E milicias Hamas Nasceu em Jihad islâmica Você trabalha em Faixa de Gaza. Em 36 horas de combate, eles saíram do jipe Mais de mil foguetes para AshkelonE a JerusalémE a Tel Aviv E outras áreas de Estado judeu, Em um ataque sem precedentes nos últimos anos. Por outro lado, as forças policiais continuam reprimindo os protestos de cidadãos palestinos Sheikh Jarrah, Um bairro em Jerusalém Oriental onde outras propriedades foram planejadas para serem confiscadas para o benefício dos colonos israelenses, Liderado pelo governo Benjamin Netanyahu Ele realizou pelo menos 500 ataques na Faixa de Gaza, demoliu dois prédios no centro da cidade e prometeu não parar. O resultado desta nova escalada de sangue israelense-palestino já chegou Dezenas de vítimas56 palestinos foram mortos em Gaza, entre eles 14 crianças e 5 mulheresMais de 300 pessoas ficaram feridas e Israel sofreu seis baixas. O Ministro das Relações Exteriores também intervém no debate internacional, Luigi Di MaioCom a ênfase na “profunda preocupação com a escalada de ataques e atos de violência que são gerados”, agora “é uma prioridade evitar a perda de mais vidas humanas, e por isso pedimos veementemente a todas as partes que se comprometam”. Medidas de redução da escalada O compromisso com a máxima moderação. ”Mas ele deixou claro que“ condena veementemente o lançamento de foguetes de Gaza. Eu quero dizer isso muito claramente, O disparo indiscriminado de foguetes é inaceitável Em todas as circunstâncias, isso deve parar ”. AlemanhaCom o porta-voz do governo, Stephen SeibertCondena os ataques com foguetes a cidades israelenses: Israel Ele tem o direito de se defender Desses ataques, disse ele, essa “violência injustificada” afeta cidadãos judeus e também muçulmanos. Seibert especificou aqueles que duraram dois dias ‘Ataques terroristas’.

As tensões também são muito altas em Lod, onde um árabe israelense foi morto ontem durante os protestos: o presidente israelense Ruffin Rivlin Declare o que veio definir O massacre de Lod Por “uma multidão de árabes sanguinários e arrogantes”, denunciando o “silêncio vergonhoso da liderança árabe sobre esses distúrbios” e “apoio ao terrorismo”. Em uma medida inédita em território israelense, a polícia anunciou aos moradores da cidade que a imposição de A. Toque de recolher total 20 a 4 de amanhã. O Comando Interno do Exército também decidiu que Escolas Do centro e sul de Israel Fechado toda a semana Por causa dos foguetes de Gaza. Cerca de um milhão de crianças Então, eles vão ficar em casa. Além disso, nessas mesmas áreas, as empresas podem permanecer abertas apenas se tiverem fácil acesso aos abrigos. De acordo com as decisões militares, a concentração de pessoas nas áreas citadas não pode ultrapassar 10 pessoas fora e 100 dentro.

Enquanto isso, as forças israelenses anunciaram que haviam eliminado “um de cada vez”. Líderes seniores do Hamas A Gaza e Khan YounesNo norte do setor. Diante da crise, o Conselho de Segurança As Nações Unidas convocaram uma sessão Emergência Onde um relatório à porta fechada será submetido sobre a situação.

Ataques – O número de vítimas aumenta a cada hora. O último deles é um menino de 16 anos, Rashid Abu ArrehFoi morto a tiros por soldados israelenses hoje durante incidentes em Tubas (Cisjordânia). 85% dos foguetes foram disparados Hamas Fontes israelenses disseram que cerca de 200 explodiram dentro seçãoO movimento islâmico também tentou atingir o aeroporto Ben-Gurion Tel Aviv. Em vez disso, 15 foguetes foram disparados em uma direção DimonaAlém disso, a usina nuclear israelense está localizada, de acordo com relatórios do Hamas Communications.

As tensões foram exacerbadas pela manhã após o lançamento de um míssil antitanque da área Gaza Um veículo israelense colidiu perto da linha divisória, matando uma pessoa e ferindo gravemente duas. Perto de residentes Nativo do kibutz uma Vai assar Fui ordenado a entrar Abrigos. Houve relatos de outros ataques no sul IsraelAs escolas permanecem fechadas, enquanto o tráfego ferroviário para Ashkelon E o sul do país foi isolado. Em resposta, o exército realizou mais de 500 ataques contra pessoal, armamento e infraestrutura Hamas e Jihad islâmica No setor, matando outros dois líderes militares. É, de acordo com o IDF, quem Hassan Kaoji |Chefe do Departamento de Segurança da Inteligência Militar – HamasE seu vice, Wael IssaChefe do Departamento de Contra-Espionagem da Inteligência Militar. Israel disse mais tarde que estes também acrescentaram o comandante da Brigada da Cidade de Gaza, Basem IssaChefe do dispositivo cibernético e domínio dos mísseis, Jamal TahalaE a pessoa encarregada da produção de armas, Jamal Zabadeh. Além disso, eles também foram mortos Hazem KhatibOutro Diretor de Produção de Armas, Sami RadwanDo Departamento Técnico de Inteligência Militar, H. Walid Al ShamaliOutro armeiro. “ O baço – eles explicam – é o meu braço direito Muhammad Deif (Comandante militar do Hamas, editorE uma figura proeminente no fortalecimento do Hamas. Basem Issa é o coordenador das operações de combate do Hamas. Sua eliminação afetará muito o comportamento da Brigada da Cidade de Gaza e do projeto de armamento do Hamas. “

eu Soldados Os israelenses Eles atiraram e mataram um menino palestino que ele identificou Hussein Attia Tete26 anos durante uma invasão a um campo de refugiados RuborCidade do sul Hebron, no Cisjordânia o sul. O contra-ataque israelense também atingiu um prédio de 12 andares em Gaza, onde estavam alojados apartamentosE empresas médicas e uma clínica odontológica, mas no que diz respeito às forças israelenses, eles incluíam escritórios de inteligência Hamas E a liderança do grupo responsável pelo planejamento de ataques a alvos israelenses na Cisjordânia ocupada. Imediatamente após o bombardeio, Hamas Ele anunciou que iria retomar seus ataques e dirigir 100 foguetes na cidade de Israel Beersheba. Tarde da noite, ele disse que disparou uma barragem de 130 foguetes em Tel Aviv em resposta à destruição do arranha-céu.

Os confrontos também ocorreram em Jerusalém – Novos motins ocorreram esta manhã em Praça da Mesquita A partir de JerusalémNa oração do amanhecer. A polícia prendeu sete palestinos após atirar pedras pesadas Cliente. Esses incidentes ocorreram na véspera deEid al-FitrEid, que termina com jejum Ramadã. Enquanto isso, o exército israelense na Cisjordânia prendeu líderes locais do Hamas nas últimas horas. Houve batidas, de acordo com a mídia, um Embrião É quando Tubas Em uma tentativa israelense de impedir que a violência palestina se espalhe para a Cisjordânia também. Em ambas as cidades, as operações do exército encontraram oposição da população local.

Uma reunião de emergência das Nações Unidas O escalonamento durante as últimas 48 horas levará a uma sessão de emergência hoje Conselho de Segurança das Nações Unidas Vários países o solicitaram, incluindo ChinaTunísia, Noruega, França, Estônia, Irlanda. Durante a reunião, o Enviado Especial da ONU para o Oriente Médio disse: Tor WaleslandA portas fechadas, ele relatará a situação. A cúpula de hoje acontece depois de uma reunião anterior na segunda-feira Conselho de Segurança Ele não conseguiu chegar a um acordo sobre uma declaração conjunta. Ontem a Casa Branca condenou os ataques Hamas Contra Israel e eles o enfatizaram Joe Biden Ele pediu a seus funcionários que enviassem aos israelenses e palestinos uma “mensagem clara com o objetivo de escalar novamente”. O Procurador do Tribunal Penal Internacional interveio nos confrontos Vt Bensouda, Isso está ligado Twitter Ele escreveu: “Observo com profunda preocupação a escalada da violência em Cisjordânia, Incluindo Jerusalém ele éBem como dentro e ao redor Gaza, E a probabilidade de cometer crimes sob Estatuto de Roma“

Por sua vez, oUnião EuropéiaCom o Alto Representante para a Política Externa, Josep Borrell, Que “a severa escalada em Israel e nos Territórios Palestinos Ocupados, incluindo o forte aumento da violência dentro e ao redor de Gaza, deve parar. Pânico A um grande número de civis mortos e feridos, incluindo crianças. A prioridade deve ser proteger os civis. Todos os esforços devem ser direcionados para evitar vítimas civis e apoiar o socorro.

Razões para escalada As tensões começaram gradualmente com o início de um mês atrás Ramadã, Mês Jejum islâmico. uma Jerusalém Jovens palestinos atacam pedestres Ortodoxia Isolado e em pouco tempo Os nacionalistas judaico Eles responderam atacando a rua Palestinos isolado. Por algumas noites nas ruas Jerusalém Eles se tornaram o cenário de violência generalizada. No centro das tensões está o Portão de Damasco, um dos pontos de encontro da juventude palestina Ramadã. Em vez disso, este ano a polícia implantou bloqueios de estradas por razões de ordem pública.

Para jogar mais lenha no fogo foram as tensões de um Sheikh Jarrah, Conceder Jerusalém Oriente é onde a presença de famílias judias cresceu durante anos em torno de um antigo túmulo Rabino. Evacuar alguns Famílias Palestinos que vivem em prédios que uma associação judaica afirma ser propriedade iminente e disputam terras entre Os israelenses E os palestinos.

De mãos dadas com as tensões a JerusalémHouve episódios de violência em Cisjordânia. no Nablus Um estudante rabínico foi morto por um homem-bomba palestino que foi capturado alguns dias depois. para Embrião Dois pistoleiros palestinos se preparavam para lançar um ataque contra JerusalémEles foram interceptados por guardas de fronteira e mortos a tiros.

Então vieram os motins que eclodiram no pátio das mesquitas por ocasião do Eid al-Fitr Laylat al-Khader“Laylat al-Qadr”, a memória mais querida antes de Eid al-Fitr. Cerca de 200 palestinos ficaram feridos ou machucados. Coincidindo com o final do mês do Ramadã, Israel celebrou hoje o Memorial do Dia de Jerusalém Celebrar isso Reunião A cidade que ocorreu após a Guerra dos Seis Dias (1967). Para acalmar o clima, a polícia proibiu os judeus religiosos de entrarem no Haram (que é considerado o Monte do Templo para os judeus) e impediu que uma multidão de nacionalistas, a “Marcha da Bandeira”, chegasse à Cidade Velha.