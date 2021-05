Confrontos entre Gaza e Israel, 40 mortos. Mais de mil foguetes foram lançados da pista. Uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU

Em um dia e meio a mais de Tendência Foguetes Dar Gaza para Israel. Eles não param Ataques Que Brigando Entre o seção E vejam só Estado judeuIsso anunciou um recall 5.000 soldados da reserva E pronto para uma operação militar que não durará muito. 85% dos foguetes foram disparados Hamas Foi interceptado enquanto cerca de 200 explodiram dentro seçãoO movimento islâmico também tentou atingir o aeroporto Ben-Gurion A partir de Tel Aviv. Sirenes soaram por volta das 6 (5 da manhã na Itália) Tel Aviv E nas proximidades, forçando População Para operação em salas protegidas. Houve relatos de outros ataques no sul IsraelAs escolas permanecem fechadas, enquanto o tráfego ferroviário para Ashkelon E o sul do país foi isolado. Em resposta, o exército realizou mais de 500 ataques contra pessoal, armamento e infraestrutura Hamas e Esforce-se ou se esforce No setor, matando outros dois líderes militares. É, de acordo com as Forças Israelenses (IDF), quem Hassan Kaoji |Chefe do Departamento de Segurança da Inteligência Militar – HamasE seu vice, Wael IssaChefe do Departamento de Contra-Espionagem da Inteligência Militar. E o número de vítimas está aumentando a cada hora: a Gaza 35 palestinos foram mortos – incluindo 12 crianças e três mulheres – e mais de 200 pessoas ficaram feridas. JJerusalem Post Em vez disso, ele escreveu que pelo menos cinco cidadãos israelenses foram mortos nos ataques.

Uma reunião de emergência das Nações Unidas O escalonamento durante as últimas 48 horas levará a uma sessão de emergência hoje Conselho de Segurança das Nações Unidas Vários países o solicitaram, incluindo ChinaTunísia, Noruega, França, Estônia, Irlanda. Durante a reunião, o Enviado Especial da ONU para o Oriente Médio disse: Tor WaleslandA portas fechadas, ele relatará a situação. A cúpula de hoje acontece depois de uma reunião anterior na segunda-feira Conselho de Segurança Ele não conseguiu chegar a um acordo sobre uma declaração conjunta. Ontem a Casa Branca condenou os ataques Hamas Contra Israel e eles o enfatizaram Joe Biden Ele pediu a seus funcionários que enviassem aos israelenses e palestinos uma “mensagem clara com o objetivo de escalar novamente”. Apoio do presidente Salameh Israel O porta-voz de Joe Biden, Jane Psaki, disse que seu direito legítimo de defender a si mesmo e a seu povo é fundamental e nunca falhará. O Procurador do Tribunal Penal Internacional interveio nos confrontos Vt Bensouda, Isso está ligado Twitter Ele escreveu: “Conheço profundamente interesse Violência escalada em Cisjordânia, Incluindo Jerusalém ele éBem como dentro e ao redor Gaza, E a probabilidade de cometer crimes sob Estatuto de Roma“

Confrontos e vítimas de Hebron à Cidade de Gaza – EU Soldados Os israelenses Eles atiraram e mataram um palestino que ele identificou Hussein Attia Tete26 anos durante uma invasão a um campo de refugiados RuborCidade do sul Hebron, no Cisjordânia o sul. uma Lod Como alternativa, a cidade fica a 15 km de Tel Aviv Quando os motins eclodiram ontem, resultando na morte de um israelense árabe, um homem e uma menina, enquanto eles estavam em um carro que foi atingido por um míssil disparado de seção. A jovem morreu instantaneamente, enquanto o de 40 anos morreu no hospital. O contra-ataque israelense também atingiu um prédio de 12 andares Cidade de gazaE tem apartamentosE empresas médicas e uma clínica odontológica, mas no que diz respeito às forças israelenses, eles incluíam escritórios de inteligência Hamas E a liderança do grupo responsável pelo planejamento de ataques a alvos israelenses na Cisjordânia ocupada. Imediatamente após o bombardeio, Hamas Ele anunciou que iria retomar seus ataques e dirigir 100 foguetes na cidade de Israel Beersheba No deserto. E tarde da noite Hamas Ele disse que disparou uma barragem de 130 foguetes em direção a Tel Aviv em resposta à destruição do arranha-céu.

Os confrontos também ocorreram em Jerusalém – Novos motins ocorreram esta manhã em Praça da Mesquita A partir de JerusalémNa oração do amanhecer. A polícia prendeu sete palestinos após atirar pedras pesadas Cliente. Esses incidentes ocorreram na véspera deId el-FitrA festa durante a qual os jejuns do Ramadã são concluídos. no Cisjordânia Enquanto isso, o exército israelense prendeu líderes locais do Hamas nas últimas horas. Houve batidas, de acordo com a mídia, um Embrião É quando Tubas Em uma tentativa israelense de impedir que a violência palestina se espalhe para a Cisjordânia também. para Embrião É quando Tubas As operações do exército encontraram oposição da população local.