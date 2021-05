11 de maio, notícias sobre o vírus Corona

no boletim 5.080 novos casos de coronavírus foram diagnosticados ontem, queda de mais de 3.000 unidades em relação ao dia anterior, também devido a uma diminuição no número de tampões no fim de semana. Desde o início da epidemia, as infecções por Covid-19 registradas na Itália aumentaram para 4.116.287. Os casos positivos atuais são 373.670 (-10.184), enquanto as mortes nas últimas 24 horas de Covid 198 (no domingo foram 139), para um total de 123.031 mortes desde o início da emergência de saúde. As pessoas que se recuperaram do COVID são agora 3.619.586 (+15.063). A região onde a maioria dos casos são registrados diariamente é a Campânia.

Este é o estado da região por região:

Lombardia: +583

Veneto: +247

Campânia: +943

Emilia-Romagna: +471

Piemonte: +346

Lazio: +680

Puglia: +247

Toscana: +481

Sicília: +589

Friuli Venezia Giulia: +38

Ligúria: +66

Caminhando: +57

Abruzzo: +54

Bolzano PA: +3

Calábria: +168

Sardenha: +31

Umbria: +18

Ba Trento: +26

Basilicata: +25

Molise: +2

Vale de Aosta: +19

No mundo, foram diagnosticados 1.58620.404 casos de coronavírus e 3.299.817 óbitos, sendo 32.743.300 nos Estados Unidos ainda o país mais afetado. E atrás deles estão Índia, Brasil, França, Turquia, Rússia, Reino Unido, Itália, Espanha e Alemanha.