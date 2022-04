Ucrânia, direto. Mísseis sobre Kiev durante a visita de Guterres. Uso: forças russas deixam Mariupol

Houve duas explosões Kiev Assim como o secretário-geral das Nações Unidas, António GuterresAs reuniões realizadas com o presidente russo estão sendo contadas Presidente russo Vladimir Putin E com ucraniano Volodymyr Zelensky. “O ataque à capital me chocou”, diz ele enquanto uma nuvem de fumaça preta pode ser vista de longe. Guterres fala com a imprensa com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, e suas palavras não são nada tranquilizadoras: o Conselho de Segurança da ONU “fracassou em impedir e acabar” com a guerra. As Nações Unidas falharam no conflito ucraniano. “Podemos realizar todas as reuniões, mas não é isso que vai acabar com a guerra – explica -. Putin concorda em princípio que é necessário “evacuar os civis para o território sob o controle de Kiev, especialmente no que diz respeito aos civis presos em a siderúrgica Azovstal em Mariupol, mesmo que” a guerra acabe com a vitória de Moscou.

despejo

Salvar a resistência da fábrica na cidade do mártir é o nosso lema. As discussões estão em andamento entre funcionários da ONU e o Ministério da Defesa russo especificamente para finalizar os detalhes, e Guterres explica que há contatos com o governo em Kiev para “encontrar uma solução”. Zelensky pede às Nações Unidas que tomem medidas para impedir a deportação de ucranianos para a Rússia. Esperamos – afirma – que a possibilidade de evacuar civis e militares de Mariupol, com a mediação de Guterres, seja mais realista.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, condenou os bombardeios inesperados na capital enquanto o representante das Nações Unidas estava na cidade. “A Rússia – escreve ele – atingiu Kiev com mísseis de cruzeiro enquanto o secretário-geral das Nações Unidas e o primeiro-ministro búlgaro Kirill Petkov visitam nossa capital. E com esse ato bárbaro, ele mais uma vez demonstrou sua atitude em relação à Ucrânia, à Europa e ao mundo. Embaixada britânica. Zelensky é muito teimoso: “Cinco mísseis. Isso fala muito sobre a real atitude da Rússia em relação às instituições globais, os esforços da liderança russa para humilhar as Nações Unidas e tudo o mais que a organização representa. Portanto, precisamos de uma resposta adequada e forte .”

Portanto, a guerra ainda está acontecendo em várias frentes. Mas se as forças do Kremlin enviarem sinais constantes contra a capital, o verdadeiro ataque será no leste e sul da Ucrânia. A Rússia acelera. “O inimigo – assegura a liderança militar ucraniana – está aumentando o número de ataques e ataques em todas as direções.” Explosões altas também foram ouvidas em Odessa. Para as autoridades de Kiev, o foco principal da ofensiva foi perto das cidades de Slobozansky e Donetsk, ao longo de uma estrada estratégica que liga Kharkiv, a segunda maior da Ucrânia, à cidade de Izyum, ocupada pelos russos. O governador da região de Kharkiv diz que, apesar da intensificação dos ataques de Moscou, as forças ucranianas mantêm suas posições.

Nestas horas, então, de acordo com a reconstrução de um alto funcionário da defesa dos EUA, um número não especificado de tropas russas está se movendo de Mariupol – onde o hospital de campanha militar dentro da siderúrgica foi morto e ferido – até mesmo para o noroeste, embora lutando continua na cidade portuária ucraniana. E os soldados de Moscou parecem ter vantagem no front do Donbass também. O progresso é “lento e errático”, em parte devido à resistência ucraniana e em parte devido a problemas logísticos persistentes. Mas, de acordo com fontes de defesa dos EUA, as forças de Putin estão avançando. Eles deixaram claro que seria uma longa guerra, e que continuaria por muito tempo. As autoridades locais ucranianas denunciam que os ocupantes russos pretendem institucionalizar a sua presença nos territórios ocupados. Foi anunciado em Kherson (sul) que a região passaria a usar o rublo, a moeda russa, a partir de 1º de maio, com um período de transição de quatro meses durante o qual a hryvnia ucraniana também seria aceita. Em Mariupol, por outro lado, eles afirmam que o autoproclamado prefeito pró-Rússia da cidade disse que se tornaria parte da região de Rostov, na Rússia. E as acusações de atrocidades continuam entre Moscou e Washington: os Estados Unidos denunciam o recebimento de “informações confiáveis” sobre “execuções de pessoas com as mãos atadas, tortura e violência sexual contra mulheres e meninas” em Donetsk. E, como sempre nesta guerra, Moscou responde falando sobre a descoberta de um “centro de tortura ucraniano” em Mariupol.

Antes de se encontrar com o presidente Zelensky, Guterres visitou vários centros na região de Kiev onde, após a retirada dos russos, os ucranianos denunciaram as atrocidades cometidas pelas forças de ocupação. “Quando vejo esses prédios destruídos pela guerra, imagino minha família e minha neta em pânico e fugindo. Tal destruição é inaceitável no século 21”, declarou, parando na principal rua Borodianka, em frente a cinco desmoronou e incendiou prédios de 10 andares.

O BUNDESTA

Enquanto isso, o Bundestag concordou – por maioria e votos da oposição – em entregar armas pesadas a Kiev, enquanto o ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, confirmou que o Reino Unido em breve fornecerá não apenas mísseis de longo alcance Brimstone, que são usados ​​como armas terrestres. Na praia, mas também baterias específicas “anti-navio”. Wallace rejeitou as acusações russas de envolvimento da Otan no conflito, argumentando que Londres fornece armas “como 40 outros países sob acordos bilaterais”. Mas o porta-voz do Kremlin insiste que o envio de armas para a Ucrânia representa uma “ameaça à segurança da Europa”, e a China denuncia que a OTAN é uma “ferramenta para os estados individuais buscarem a hegemonia” não apenas no Atlântico Norte, mas também na Ásia. região do Pacífico. Nos últimos anos, recorreu a ela para “mostrar sua força e provocar conflitos”.

A Alemanha, no entanto, não pretende se tornar parte da guerra entregando armas, mas não pode deixar a Ucrânia indefesa à agressão russa, razão pela qual o Bundestag instruiu o governo a “continuar a entrega de equipamentos adequados à Ucrânia” e, sempre que possível, para acelerá-lo. Entre eles estão o despacho de armas pesadas e sistemas complexos, a ampliação dos acordos de triangulação, “sem comprometer as capacidades de defesa alemãs na OTAN, e a ampliação da participação na defesa do flanco oriental, especialmente os estados bálticos, mesmo com outros soldados e veículos.O objetivo é manter a ordem de paz e segurança na Europa, onde todos os estados garantem que as fronteiras não sejam claras.

Também na Itália, ontem, foi dada a luz verde para a segunda parcela de armas para a Ucrânia. O decreto – assinado pelo ministro da Defesa, Greni, com Di Maio (Estrangeiros) e Franco (Economia) – foi publicado no Diário Oficial. A lista era sigilosa, mas Guerini a relatou a Kobacer em uma sessão que durou cerca de duas horas. O ministro explicou que se tratava de material de guerra da mesma natureza do enviado pelo primeiro decreto: mísseis antiaéreos Stinger, mísseis antitanque Milan, morteiros de 120 mm, metralhadoras pesadas e leves, coletes à prova de balas, capacetes e rações. Balas e munições em grandes quantidades. Dois meses de guerra sobrecarregaram o equipamento do Estado atacado: é, portanto, necessário substituí-lo. O potencial salto na qualidade dos materiais a serem transportados – por exemplo, veículos pesados ​​como a artilharia autopropulsada M109, os veículos de esteira M113 e os blindados leves Lince – será avaliado posteriormente e, eventualmente, será objeto de uma nova reunião ministerial decreto.

Defesa

Uma operação de reconhecimento está em andamento pelo Estado-Maior da Defesa, mas também há avaliações políticas nas mãos do primeiro-ministro Mario Draghi após o protesto do líder do M5s Giuseppe Conte. Dos Estados Unidos, o presidente dos EUA, Joe Biden, reiterou: “Enquanto os ataques e atrocidades continuarem, continuaremos ajudando a Ucrânia a se defender da agressão russa, enviando outras armas e novas ajudas”.