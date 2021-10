Imposto Mínimo Global, Acordo de Redução da OCDE: Países em Desenvolvimento Vão nos Perder, comemora a Irlanda. Oxfam: ‘Feito dos ricos para os ricos’

Concordar com Imposto mínimo global Que 140 estados membrosOrganização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico Será oficializado na sexta-feira, após longas negociações conduzidas sem TransparênciaE que no final de outubro, você deve obter a última luz verde na Cúpula de Líderes G20 em Roma. Para nos perdermos, mostra sua análise Universidade de Oxford NS Oxfam, serão principalmente os países em desenvolvimento. Quem arrisca, depois de taxar uma pequena porção de ganhos que será “distribuído” entre os países onde as empresas multinacionais geram receita, para se encontrarem na caixa registradora Menos do que arrecadam hoje Com seus impostos na web ou impostos digitais. Por outro lado, os países ricos e os que celebram Eles prosperam na competição fiscalou seja, oferecendo taxas favoráveis ​​para grandes grupos. Não é por acaso que o governo irlandês que em julho com Hungria tão Estônia Ele não concordou em assinar, e agora deu sinal verde – Tallinn fez o mesmo – alegando que ela havia recebido “resseguro“Sobre a possibilidade de continuar a questionar apenas 12,5% Para empresas com faturamento inferior a 750 milhões. Recebam também as saudações do Comissário da União Europeia Paolo Gentiloni (“etapa histórica”).

A iniciativa começou a fazer empresas multinacionais pagarem sua parte justa efeito opostoEconomist advertiu Joseph Stiglitz Durante uma conferência online organizada porAutoridade Independente Internacional para a Reforma Tributária Corporativa. Para a Oxfam, o resultado será “aumento desigualdade e privar os países em desenvolvimento de receitas que poderiam colocá-los no caminho de uma recuperação mais equitativa, em meio ao maior aumento da pobreza extrema em décadas ”.

O primeiro pilar e as perdas para os países pobres – Na mesa da reunião ministerial da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, havia mecanismos de tradução para a segunda prática ”colunas“Enviado por O sorteio ocorreu em junho antes G7 NS em julho de G20. O primeiro refere-se a redistribuição do “direito de tributar” entre todos os países em que uma empresa multinacional opera e afeta apenas as empresas multinacionais com um faturamento global de mais de 20 bilhões e Lucros superiores a 10% da receita (Circunstâncias em si mesmas muito restritivo, respeitado de acordo com a Oxfam por apenas 67 empresas). Período “entre 20 e 30%Lucros acima desse limite serão tributados em países onde a empresa gera receita de pelo menos US $ 1 milhão por ano. A reunião desses dias previa a determinação da cota exata. A decisão será suspensa na sexta-feira, mas Oxfam e Oxford já calcularam que, de qualquer forma, 52 países em desenvolvimento na hipótese mais favorável ganhariam pouco ou nada. Enquanto eles terão que abrir mão da receita (1,6 bilhão de dólares) derivada de Impostos sobre serviços digitais, já em vigor Para empresas multinacionais no Brasil, Índia, Indonésia, Turquia, etc.

Se a realocação for de apenas 20% dos lucros, eles nos perderão ($ 230 milhões) e apenas 30% nos ganharão 494 Milhões É igual a 0,007% de seu PIB. Os governantes dos países em desenvolvimento vêm forçado escolher entre o que é negativo e o que é pior ”, comentou o ministro da Economia argentino. Martin Guzman Durante uma conferência online organizada porÓrgão independente para a reforma tributária internacional das empresas.

A taxa mínima será de 15%: Dublin vence – Quanto ao segundo pilar, que é a criação de umTaxa efetiva mínima global, a barra já foi reduzida em junho dos 21% inicialmente propostos para “pelo menos 15%“. taxa de imposto “Escândalo”, comentou o economista francês Thomas Piketty. Mas o ponto de desembarque é pior: segundo rumores que circularam nos últimos dias de Dublin, durante negociações recentes Foi acordado remover “pelo menos”. Vamos parar em 15º%, menos do que qualquer funcionário paga e muito pouco mais do que a taxa subsidiada de 12,5% na Irlanda, que atraiu centenas de multinacionais ao pequeno país, incluindo Apple, Google, Amazon e Facebook. “Fizemos questão de retirar ‘pelo menos’ do texto. Isso dará certeza ao governo e à indústria”, comemorou o ministro das Finanças Pascal Donohue. “Por outro lado, a grande maioria das empresas na Irlanda será fora do âmbito do acordo E não haverá mudanças em seu preço. ”

Para Stiglitz, o ex-economista-chefe do Banco Mundial, o resultado será prejudicial e lançará uma nova corrida para o fundo: “Se você anunciar um declínio global de 15%, temo que se torne MáximoMesmo assim, existe um sério problema na distribuição da receita: mais do que dois terços da receita Você vai acabar no armário Países do G7 e a União Europeia, Embora de acordo com os cálculos da Oxfam, os países pobres com mais de um terço da população mundial verão isso Apenas 3% das receitas.

Os países em desenvolvimento “pressionaram” para se juntar a eles “É certamente um avanço que 140 países concordem em redistribuir os lucros globais para fins fiscais”, reconhece Mikhail Maslennikov, que a Oxfam rastreia arquivos sobre justiça financeira e desigualdade socioeconômica, “mas a porção redistribuída será residual e os efeitos distributivos são muito limitados. Precisamos de pelo menos alguns faisão Ao mudar para esta nova forma de tributação nacional na web, que acordo proíbe a aplicação a todas as corporações multinacionais e não apenas aos participantes do Pilar 1. Porque os países em desenvolvimento devem dar um certo retorno para mudar para esta fonte de receita incerta? Quanto ao segundo pilar, uma média global mais baixa “seria viável”. Descontos Para que caia facilmente para menos de 15%. O grosso da receita adicional irá para os países de residência das multinacionais. ”Isso ocorre porque uma multinacional que paga muito pouco em um paraíso fiscal – dentro ou fora da UE – terá que pagar o que falta para atingir os 15% de volta para o país onde está sediada.: Na maioria dos casos são os Estados Unidos da América e, em menor medida, a União Europeia e os países asiáticos desenvolvidos.

Em geral, segundo a Oxfam, é um programa Acordo “feito pelos ricos para o bem dos ricos”. Países pobres são assentados, que permanecerão semi-áridos sob pressão para fazê-los assinar. Gosta? Por exemplo, acenar para um fantasma para confiná-los a Lista negra europeia de paraísos fiscais. A ONG condena, em um memorando, “o bullying dos países da OCDE contra os países menos desenvolvidos por meio de Ameaças de sanções comerciais e listas negras ”. Ele espera que a liberdade de optar por um ou ambos os pilares seja deixada para os países que a consideram prejudicial para sua economia.