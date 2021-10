Um submarino nuclear dos EUA sofre um acidente no Mar da China Meridional

Quinta-feira da Marinha dos EUA Ele disse Que um submarino nuclear dos EUA sofreu um acidente nas águas internacionais do Mar da China Meridional, uma área que está no centro de muitas disputas territoriais entre a China e outros países. No acidente ocorrido há cinco dias e reportado ontem por motivos de segurança, onze marinheiros ficaram feridos (nenhum deles com gravidade). No entanto, o submarino está em boas condições e membros da Marinha disseram que o motor (que é movido por um reator nuclear) felizmente não sofreu danos.

A Marinha dos EUA disse que o submarino – USS Connecticut, construído durante a Guerra Fria – colidiu com um objeto cujo alcance ainda é desconhecido, mas não, de acordo com a Marinha dos EUA, outro submarino. Pode ser um navio naufragando).

O incidente ocorreu em uma região em meio a tensões entre Estados Unidos e China: Estados Unidos e Reino Unido nos últimos dias realizaram exercícios militares com Japão, Canadá, Holanda, Nova Zelândia e China. Mandar Algumas dezenas de aeronaves militares no céu sobre Taiwan, como uma provocação. Autoridades dos EUA entrevistaram pessoas desconhecidas Reuters E de Jornal de Wall Street Eles também disseram Que os EUA treinem militares taiwaneses por pelo menos um ano, caso a China seja atacada.

