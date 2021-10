Este pescador é rico agora, você sabe o que ele vale? – Grátis diariamente

Uma descoberta excepcional e nojenta foi feita por um pescador na Tailândia. Quando ele viu uma pedra flutuando na água, o homem – Narong Phetchara – percebeu rapidamente que essa pedra enorme e leve poderia mudar sua vida. Então, ele o coletou e o levou a alguns especialistas para análise: era enorme um pedaço de vômito de baleia, assim chamado âmbarÉ usado há séculos na perfumaria porque é capaz de fixar o perfume e fazer com que ele dure mais tempo.

O caçador não acreditou no que ouviu porque lhe disseram que o vômito tinha valor Mais de um milhão de euros. Um personagem que agora poderia pagar ao Sr. Phetchara para se despedir de seu trabalho árduo para mudar sua vida para sempre. O homem, na verdade, geralmente ganha Cerca de 200 euros por mês pescaria. Em suma, essa descoberta virou sua vida de cabeça para baixo.



O pescador diz página de fãEle estava voltando para a praia quando se deparou com o OVNI sendo impulsionado pelas correntes. E depois que ele chegou perto, ele percebeu que poderia ser vômito de baleia, uma substância que um cachalote vomita, então endurecimento ao ar livre. Então ele decidiu aceitar. De volta para casa, ele descobriu que pesava cerca de 30 quilos e decidiu que fosse analisado por especialistas da Universidade Prince of Songkhla. “Nenhum dos aldeões tinha visto ou tocado uma baleia de verdade antes e todos ficaram felizes. Pretendo vendê-la porque já recebi um certificado que prova que é real e Se eu conseguir um bom preço, vou me aposentar da caça “E vou dar uma festa para todos”, disse o homem.