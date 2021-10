Biden e Trump entregam documentos sobre o ataque ao edifício do Capitólio

(ANSA) – Washington, 08 de outubro – Joe Biden bloqueou formalmente a tentativa de Donald Trump de reter documentos solicitados por um comitê do Congresso que investigava o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio por seus fãs. A Casa Branca informou ao Arquivo Nacional que não exercerá privilégios executivos em nome do ex-presidente, abrindo caminho para a obtenção dos documentos. A mídia americana relatou isso.



A porta-voz da Casa Branca Jen Psaki confirmou a decisão: “O que o comitê consegue não é uma atividade comum do governo … mas é um dia sombrio em nossa democracia: o contexto também é importante”, explicou ele.



Trump pediu a seu ex-estrategista Steve Bannon e três outros ex-colaboradores que desconsiderassem citações do comitê parlamentar, argumentando que o material solicitado estava coberto por uma garantia executiva. Mas apenas aquele que ainda está no comando pode convocá-la. (Lidando).