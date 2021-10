Sarajevo e a eterna traição da Europa

o Cimeira da UE na Eslovénia Quarta-feira não poderia ter sido mais clara: os cinco países da ex-Jugoslávia e da Albânia, que há vinte anos batem à porta de Bruxelas, terão de esperar muito tempo. Acima de tudo, a Bósnia e sua capital, Sarajevo, estavam no final da lista. O presidente bósnio nem mesmo conseguiu obter uma data indicativa para ingressar na federação.

Além do “Centro do Mundo”, “a Cidade dos Mártires”, “Jerusalém europeia”: Sarajevo e meio milhão de pessoas, vítimas de 1992 a 1996 de um cerco de 1452 dias, mais longo do que Stalingrado e Leningrado, nem nós queremos na memória e indenização por 100 mil mortos na guerra 80% civis.

Os líderes sérvios Mladic e Karadzic estão cumprindo penas de prisão perpétua por genocídio. Mas por quanto tempo o povo de Sarajevo, evitado pela Europa, terá de pagar por pecados que não são seus?

Mesmo em 1914, a capital da Bósnia tinha pouco a ver com Gavrilo Princip, o sérvio que causou a eclosão da Primeira Guerra Mundial com o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand da Áustria, que estava de visita lá.

O verdadeiro conflito era na verdade entre a Sérvia e a Croácia, que o herdeiro do trono dos Habsburgos queria elevar ao terceiro reino do império, no mesmo nível que a Áustria-Hungria. E poucos se lembram de que os austríacos usaram a Croácia não só contra Belgrado, mas também contra nós. Depois de ceder em 1866 o Veneto e o Friuli, de fato, os vienenses perseguiram os italianos da Ístria e da Dalmácia, temendo sua unidade e favorecimento dos súditos croatas.

Portanto, ao longo dos séculos, Sarajevo encontrou-se a despeito de si mesma, apenas pela sua centralidade geográfica, em meio aos conflitos continentais que a prejudicaram. Em 1699, foi arrasado, junto com os elegantes minaretes erguidos pelos turcos seus fundadores 200 anos antes. O autor do massacre, um italiano: o príncipe Eugen de Sabóia, o líder dos pagadores austríacos, está zangado porque os otomanos na cidade mataram um oficial.

Então o Império Turco retornou e, até 1878, a Bósnia representava uma cunha nos mapas além do Danúbio: era cercada pelo guindaste sérvio, áreas de fortaleza usadas pelos venezianos e austríacos para defender o cristianismo.

Ainda hoje, a cidade de Sarajevo fica em uma falha de fronteira. Por um lado, os sérvios ortodoxos, por outro, os croatas católicos. Entre os muçulmanos, há maioria em Medina, como em toda a Bósnia. Está dividido em três, três chefes de diferentes nacionalidades que se revezam a cada oito meses e uma fronteira interna recortada, cheia de bolsos e pequenos bolsões de minorias étnicas e religiosas que fugiram dos massacres de guerra.

Este é o equilíbrio frágil que preocupa e separa a Europa. A diversidade, diversidade e cosmopolitismo de Sarajevo representam sua riqueza: templos foram construídos perto de mesquitas, igrejas católicas e ortodoxas. Até o ditador iugoslavo Tito amava a Bósnia porque esperava, apesar do ódio latente entre os sérvios croatas, que seu novo homem comunista emergisse daquele cadinho. Em vez disso, Sarajevo sofreu duas guerras policiais em meio século: na década de 1940, Ante Pavelic com o fascista croata Ustaša aniquilou muçulmanos, judeus e sérvios; Na década de 1990, os algozes sérvios em Srebrenica massacraram 8.000 homens muçulmanos, o que causou ataques aéreos dos EUA em Belgrado e depois em Peace Dayton.

No meio, o único momento de glória e felicidade: os inesquecíveis Jogos Olímpicos de Inverno de 1984 em Sarajevo.

Ontem, 7 de outubro, foi o 450º aniversário da vitória de Lepanto, dos venezianos e austríacos sobre a frota turca. Ninguém o celebrou, exceto Camilo Langon sul Foglio e os “lepantistas” de direita, nostálgicos das Guerras Santas. Em vez disso, combatentes chechenos e o Hezbollah vieram lutar a jihad em Sarajevo em 1992-1996 com dinheiro saudita.

As finanças chinesas estão chegando hoje. Na ausência da União Europeia, o que não veio porque sua recente expansão nos Bálcãs (Romênia e Bulgária, 2007) foi uma das razões para o Brexit. Sarajevo continua a ser uma vítima indireta das lutas políticas no continente que está expulsando.