Áustria, o chanceler Sebastian Kurz renuncia após acusações de auxílio e cumplicidade de corrupção

Ele deixou claro que sua renúncia não estava sobre a mesa apenas três dias atrás, mas agora pressão política Para o primeiro-ministro austríaco, ele era tão poderoso que sua sobrevivência à frente do governo não era mais possível. Chanceler austríaco Sebastian kurz Ele anunciou sua despedida da liderança do Poder Executivo Viena depois, depois A investigação conduzida pelo Ministério Público Anticorrupção, na qual ele foi implicado em acusações relacionadas a Ajudar e encorajar a corrupção Para confiar aos deuses o dinheiro público Enquetes Favorável a ele publicado pelo jornal Áustria É sua tv Oe24Ambos são propriedade de Família Fellner. Agora deve ser o atual Secretário de Estado, Alexander SchallenbergPara liderar o governo do povo elogio NS deram.

Foi o próprio Kurz, em seu discurso de despedida, quem propôs a presidência da diplomacia como seu sucessor. “Eu sugeri ao chefe Alexander van der Bellen Seria irresponsável deixar nosso país em desordem e impasse, assim como seria irresponsável tentar uma coalizão de quatro que depende da graça, disse o chanceler Alexander Schallenberg como Khalifi. libertário a partir de Herbert Kickell. Eu continuo proclamando isso Você permanecerá no Parlamento Como líder de grupo e líder Övp. “As alegações são falsas e vou prová-lo.”, ele adicionou

O terremoto judicial e político à frente do executivo austríaco estourou em 6 de outubro, quando surgiram notícias das investigações do procurador-geral sobre o chefe do governo. Junto com Kurz, seus parentes também estão sendo investigados, incluindo Johannes Frischmann NS Gerald Fleishman Da assessoria de imprensa e consultor Stephen SteinerAlém do ex-ministro Raspador de perna sabine.

Curtis também está sob investigação desde a primavera deste ano sob a acusação de falso testemunho Em relação ao seu testemunho Escândalo de Ibizagate aquela parte Heinz Christian Strache, o anterior Vice-chanceler Líder austríaco do partido de extrema direita FpoeNa época, ele era sócio do próprio Curtis no governo. Era Strache na época condenado para a corrupção.