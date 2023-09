Sem esta regra, os russos perderão.”

Do nosso correspondente Kyiv – Mykhailo Podoliak, seu contra-ataque parece ser interrompido principalmente na longa frente terrestre, enquanto você está tendo sucesso com os bombardeios na Crimeia. É assim que você também se sente? “Temos objectivos tácticos em diferentes sectores da frente e um objectivo estratégico de eliminar a capacidade da Crimeia de fornecer forças na linha da frente. Estamos tendo sucesso aqui, é verdade. Planejamos o ataque em três etapas. Destruindo sistemas de rádio e comunicações electrónicas e antenas de radar para abrir os céus sobre o Mar Negro, estamos num excelente ponto. A segunda etapa é destruir a frota russa no Mar Negro, ou pelo menos removê-la da Península da Crimeia. E conseguimos. A terceira etapa será colocar em risco a sua infra-estrutura logística ao serviço do exército: quartéis, bases de grupos, depósitos de alimentos, combustíveis e munições, e rotas de transporte, incluindo a ponte de Kerch. É por isso que veremos um aumento nos nossos ataques à Crimeia.”

O guarda-chuva de proteção antiaérea da Rússia sobre a Crimeia é verdadeiramente vulnerável? “Sim, parte dos seus sistemas S400, os mais eficientes, estão inoperantes. As vitórias permanecem, mas são menos eficazes. Desde alguns dias, conseguimos atingi-los mais facilmente com os nossos drones ou mísseis, dependendo dos alvos. ”

como? “As forças russas na frente entrarão em pânico e a retórica política de Moscou mudará completamente. No Kremlin, eles tirarão a poeira da ameaça nuclear. Não apenas Medvedev, mas o próprio Putin. E então os lobbies pró-Rússia no Ocidente começarão a falar sobre a necessidade para uma trégua ou negociações de paz.”

Fontes francesas falam de drones ucranianos usados ​​pelas forças do governo sudanês contra rebeldes apoiados pelos mercenários russos de Wagner.

“isso não é verdade.” O problema para nós é o acesso às armas e não podemos abrir mão dos drones que somos capazes de produzir. Mas é verdade que existem forças Wagner no Sudão, bem como no Mali e no Congo. “Também estamos interessados ​​em estudar as actividades de Moscovo em África.”