lá Boletim de Notícias que é passado silenciosoQue vem leve como a areia levada pelos ventos dos desertos ilha árabe saudita.

É sobre Novo conceito esportivoE eventos e a própria montanha. Está localizado ao redor Jogos Asiáticos de 2029que ficará sediada entre Deserto e a montanhas árabesPerto Sinai. Nosso enorme problema do meu irmão Com este tipo de evento esportivo e Uma nova tarefa As Olimpíadas de Inverno da Ásia são apenas um último golpe em um cenário muito maior.

Vamos começar com o último Jogos Olímpicos de Pequim, que viram nossos atletas ganharem medalhas de esqui entre as línguas de neve artificial arrancadas das florestas nativas daquelas encostas áridas. lá Distrito de Yanqingonde aconteciam as corridas de patinação, não importa 2 cm de neve no início de 2021. região o friomas com um pouco de água. Isso deve ser água áreaE a ArmazenarE a refrigerado e depois pulverizado Nas pistas para garantir rigorosos padrões olímpicos. A quantidade desta neve artificial foi estimada em 185 bilhões litros. Um número alto demais para se imaginar (um pequeno lago?). Sem falar na energia usada para criar e nevar essas encostas. o Jogos Olímpicos de Pequim Foi elogiado como um verdadeiro sucesso em conter o emissões especiais pelo Comitê Olímpico Internacional Apesar de o Equilíbrio A partir de 1,3 milhões A partir de tonelada de dióxido de carbono estimado. Isso nos lembra vagamente das declarações que ouvimos em nossa casa nos últimos meses.

A partir de Pequim vamos pular Cataronde está Copa do Mundo futebol. Doha certamente não é conhecida por seu clima ameno e esportes ao ar livre, mas as seleções nacionais competirão em novos estádios com ar condicionado. A ideia de refrigeração ao ar livre foi um divisor de águas para a possibilidade de sediar eventos esportivos mesmo em locais de clima humano inóspito. o o Nacional Que fãs Eles terão que”Fazer o PassageirosEntre Doha e o resto do mundo: Os torneios locais não vão parar. O país anfitrião está ansioso para que as pessoas saibam que esses campeonatos mundiais serão os primeiros de seu tipo”.emissões de carbono“Também usando a antiga técnica de plantio. É difícil imaginar ao longo das ruas arenosas de Doha. Então adicionamos a longa sombra do direitos humanosPisaram-no durante a construção dos próprios estádios, dos quais há muitos um pouco Nós conversamos sobre isso.

E aqui estamos, finalmente, em estéril Jogos Olímpicos de Inverno em Reino Arábia Saudita. Embora haja uma região Temperaturas inverno rígidoa água deve ser golpe para mim o Vale através de um barragem em tamanho Enorme. agua (adoçado Do mar) Sara bombas Então Transformação Na neve o ano todo. A nova cidade olímpica vai subir em mim Bancos A partir de isto é o novo agulha E promete ser Vanguarda tecnológica Na verdade isso Gestão da águaE a energia Baseado em Fontes de Meio Ambiente. O impacto climático deste evento permanece Não foi calculado, mas certamente não será negligenciadomesmo que os desenvolvedores do projeto nos assegurem que será “sustentável” (outra palavra que também tem sido mal utilizada por nossos departamentos). O que é sustentável nas Olimpíadas de Inverno que realmente acontecerão no deserto permanece um mistério.

a única segurança É aquele a missão subordinar Brinquedos inverno para a Península Arábica criação de deuses perigoso Anterior. o primeiro: As terras alpinas e montanhosas também podem ser esvaziadas da única fonte de turismo até agora, que é o esqui. No futuro ideal dos países petrolíferos, o turismo inverno Já não pertence às regiões alpinas, independentemente dos efeitos que este evento terá na estabilidade do clima do nosso planeta. A necessidade de diversificar nossas economias é ainda mais urgente Em vista do clima que se tornará mais quente e seco no sopé dos Alpes do Sul. Dois: temos um problema real como humanidadeComigo grande Eventos atletas. os dois em Moslahat do meu irmão essa compacidade Fontes Pessoas locais. Desde que seja legal emitir lá um pouco de água de nós área estéril por Neve nas encostas? Vamos torcer para que não descubramos da maneira mais difícil em quatro anos. o Terceiro: Se fosse Pista de esqui coberta em Dubai nos pareceu desvio do meu irmãoestamos testemunhando Mais negação direta em um manto Atleta. Para que este trabalho seja realmente feito, cabe também a nós, cidadãos, aos governos, mas sobretudo aos atletas, boicotar. Estes eventos Podemos defini-lo como real Terror Climáticoque terá consequências globais.

Temos que começar Participe ou leve alguns dos decisões quem – qual Não se trata apenas de entretenimento e para mim retorno econômicoMas eles podem garantir um futuro neste planeta. E quanto mais cedo entendermos isso, menos dispostos estaremos a aceitar eventos desse tipo.