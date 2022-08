Guerra da Ucrânia Rússia, as últimas notícias de hoje sobre a crise. diretamente

Ucrânia: Erdogan, bons grãos. Debate permanente sobre energia

“Nosso diálogo com a Rússia e a Ucrânia está avançando em todos os níveis. Nossa diplomacia pode mudar para outras áreas, começando pela energia.” Isso foi afirmado esta noite pelo presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que chamou o “corredor de grãos” através do qual o primeiro navio carregado de trigo devido à guerra deixou a Ucrânia hoje “o resultado de nossos esforços”. “O abrandamento da crise do trigo foi reconhecido por todos como resultado do esforço do nosso país. Agradecemos a Guterres (secretário-geral da ONU, editor). Hoje foi dado o primeiro passo e os navios partiram. A assinatura, em 22 de julho passado, entre o “O Centro de Coordenação entrou em operação em 27 de julho. Hoje, um carregamento de trigo saiu de Odessa. E quando chegar a Istambul, estará sob o controle de especialistas da Rússia, Ucrânia, Nações Unidas e Turquia.” Erdogan concluiu seu discurso dizendo: “Nossos esforços diplomáticos podem ser direcionados para outras áreas, começando pela energia. Fizemos um grande esforço para que a Rússia e a Ucrânia possam acabar com o conflito.”