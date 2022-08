Ucrânia: O primeiro navio carregado de grãos partiu. Novos ataques e vítimas em Mykolaiv – o mundo

Partiu do porto ucraniano de Odessa O primeiro navio carregado com grãos. O primeiro carregamento de grãos ucraniano deixou um porto Odessa Esta manhã, nos termosAssinatura de um acordo internacional com a Rússia em Istambul. O anúncio foi feito pelo Ministério da Defesa turco. O ministério acrescentou que “o navio de Al-Razoni saiu do porto de Odessa, com destino ao porto de Trípoli, no Líbano. A chegada está prevista para 2 de agosto em Istambul e continuará sua viagem ao seu destino após as inspeções que ocorrerão em Istambul.” . São 26 mil toneladas de milho No primeiro navio com destino Líbano que deixou o porto de Odessa esta manhã. “EU”UcrâniaJunto com nossos parceiros, demos hoje mais um passo na prevenção da fome no mundo” Oleksandr KubrakovMinistro da Infraestrutura da Ucrânia. Kobrakov enfatizou que a Ucrânia fez “tudo” para reparar os portos e que o levantamento do bloqueio daria à economia ucraniana US$ 1 bilhão em receita cambial. O Guardian noticiou.

Os novos horários e horários de partida serão determinados após a chegada do primeiro navio que partiu pela manhã de Odessa para Istambul, que será inspecionado antes de seguir para o Líbano.

“Estamos felizes em deixar o primeiro navio” de Odessa. “Este é um primeiro passo e é necessário implementar todo o acordo.” Um porta-voz da Comissão da União Europeia disse: Eric MamerNa conferência de imprensa.

O Kremlin considera um fato “muito positivo” Repreendido pela Interfax, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a partida do primeiro navio de Odessa transportando grãos ucranianos foi uma “boa oportunidade para testar a eficácia” dos acordos de Istambul. “Na verdade, a saída do primeiro navio foi muito positiva”, disse. Dmitri Peskov aos repórteres.

Turquia “ficará feliz” Para dar sua própria contribuição Abrir A situação também diz respeito trigo Aguardando exportação Dos portos da Rússia. O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa turco Hlusi Akar Durante uma entrevista com a Anatólia.

“Saúdo o primeiro carregamento de trigo ucraniano de Odessa sob o acordo de cooperação mediado pela ONU. Agradeço à nossa aliada Turquia por seu papel central. aliados da OTAN Eles apoiam fortemente a implementação total do acordo para aliviar a crise alimentar global causada pela guerra russa na Ucrânia.” O secretário-geral da OTAN escreveu em um tweet. Jens Stoltenberg.

“muito boa marcaSobre o Ministro de Políticas Agrícolas, Stefano Patuanelli. “Um navio não é suficiente, mas é o começo do caminho para uma maior segurança”, acrescentou Patuanelli Segurança alimentar, especialmente nas partes mais pobres do mundo.” A Ucrânia sempre foi fornecedora de grãos para a maior parte da África – concluiu o ministro – e acho que hoje é necessário esvaziar de alguma forma os silos e depois tentar aumentar a produção também a capacidade que será limitada este ano: para a Itália muda pouco, mas certamente muda para o cenário global.”

O início do navio que partiu hoje de Odessa com uma carga de grãos ucranianos, após meses de bloqueio naval, é Um fato “importante”, mas apenas um “primeiro passo”.. diz isso Les TrussE o ministro das Relações Exteriores britânico e candidato ao sucesso no início de setembro Boris Johnson renunciou como primeiro-ministro Partido Conservadorem nota emitida pelo Ministério das Relações Exteriores.

A Frente Diplomática: As Palavras de Putin e Biden

“O Sanções contra a Rússia O presidente russo disse que Presidente russo Vladimir Putin Citado por TASS. Segundo o líder russo, os políticos ocidentais “abandonaram” os princípios OMC impor sanções a Moscou.

“EU”Ampliação da OTAN é um a ameaça“Vamos nos defender”, disse Putin, referindo-se à chegada das forças especiais Mísseis de alta velocidade Tsircon.

“Depois da brutal e injustificada agressão da Ucrâniaque destruiu a paz na Europa e constitui uma ameaça ao direito internacional, Rússia preciso Prove que você está pronto Para resumir o compromisso para o diálogo com os Estados Unidos controlar armas nucleares“Anunciá-lo Joe Biden Por ocasião da Décima Conferência do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares. O presidente americano confirmou que A China também tem a responsabilidade de “iniciar negociações”. que reduzem o risco de erros aritméticos e dinâmicas militares desestabilizadoras.”

Entregue novas armas ao KIEV. Moscou estende fechamento de saques

Enquanto isso, o ministro da Defesa ucraniano disse Oleksiy Reznikov Ele anunciou no Twitter sua chegada de Alemanha de muito Sistema de defesa antimísseis antiaéreos de Marte II. Reznikov agradeceu pessoalmente a Berlim e sua contraparte alemã Christine Lambrecht: “Nossos soldados saúdam nossos parceiros alemães”, escreveu ele. Em 23 de junho, o ministro anunciou que os sistemas HIMARS dos EUA haviam sido entregues à Ucrânia e, em 5 de julho, disse que Kyiv havia recebido os primeiros sistemas de mísseis de longo alcance M270.

lá Comissão da União Europeia Pagar a primeira metade do milhão de euros concedido à Ucrânia Ajuda Financeira Total. A segunda parcela, também de 500 milhões, será paga amanhã. Em geral, o acordo da UE será colocado na mesa 9 bilhões de euros para Kyiv. Também coube à Comissão entregar os primeiros 50 milhões de ajuda financeira total à República Popular da China Moldávia Para atender às necessidades financeiras mais urgentes dos países, enfraquecidos primeiro pela pandemia e depois pela guerra na Ucrânia.

Enquanto isso, o Banco Central Russo estendido a outros seis mesesou seja, até 9 de março de 2023, o atual Restrições de saques Dinheiro em moeda estrangeira: O jornal Medusa publicado na Internet, citando o site do Banco Central da Rússia. As restrições, que foram impostas em março, logo após as forças russas começarem a invadir a Ucrânia, prevêem uma conta ou depósito dólar ou em euro Um máximo de $ 10.000 ou seu equivalente em Euros. O restante do dinheiro só pode ser recebido em rublos com base na taxa de câmbio atual.

A situação no campo

“O Perdas totais Na luta contra o inimigo “russo” de aproximadamente 24 de fevereiro a 1 de agosto equivale a aproximadamente 41.030 pessoasAtualização do boletim de guerra pelo Estado-Maior General das Forças Armadas da Ucrânia, segundo a mesma fonte, foram destruídos 200 tanques, 1768 veículos blindados de combate, 117 aeronaves e 223 helicópteros.

no campo polícia ucraniana gravar mais de 70 edifícios danificados em Mykolaiv Do bombardeio russo que ocorreu ontem. O Ukrinform relata isso. “Depois do intenso bombardeio de ontem, a polícia documentou 58 danos em prédios particulares e 13 entre apartamentos, garagens particulares, instituições educacionais, escritórios particulares, hotel, serviços públicos, empresas privadas e prédios administrativos”, acrescentou. Há civis mortos e feridos‘, lê-se no comunicado.Ontem, as forças russas bombardearam a região de Donetsk 34 vezes. A polícia anunciou isso de acordo com relatórios do Ukrinform. As forças russas atingiram 16 assentamentos e Avdiivka atingiu 11 vezes. Os assentamentos de Soledar, Bakhmut, Seversk, Mykolaivka, Krasnohorivka, Marinka, Nova York, Pevnishny, Yahidny, Pridchen, Kordyomyvka, Ptysh, Karlivka, Horhivka e Lestoshkin também foram afetados. Segundo as mesmas fontes, a Rússia usou mísseis lançados do ar, vários lançadores de foguetes Uragan e Grad e artilharia contra a população civil. russos Eles também têm Eliminação dos sistemas de mísseis HIMARS Feito nos EUA e 53 lutadores ucranianos Após o ataque a Kharkov, na Ucrânia. Isto foi afirmado por um porta-voz do Ministério da Defesa, tenente-general Igor Konashenkov, citando TASS. “Um ataque preciso à empresa de energia ucraniana na cidade de Kharkov eliminou dois bombardeiros americanos Hemars no território da usina. Além disso, 53 patriotas ucranianos e mercenários estrangeiros foram eliminados”, disse o porta-voz.

Finalmente, as forças especiais da Marinha ucraniana capturaram 11 soldados russos durante uma batalha no Kherson. Isto foi relatado pelo serviço de imprensa da Marinha de Kyiv, de acordo com Ukrinform. “Como resultado de um contra-ataque bem sucedido na direção de Kherson, Soldados ucranianos capturaram 11 soldados russos. Acrescentou que entre eles estavam um oficial, um suboficial e nove membros da chamada “DNR”, tendo os presos sido entregues às autoridades competentes.