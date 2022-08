Uma mãe de 31 anos morreu com seus cinco filhos

uma incidente dentro autoestrada O trágico número: sete morto, incluindo cinco crianças. O terrível acidente ocorreu quando um carro dirigido por um homem de 22 anos colidiu com a rodovia na direção errada Ele colidiu com a caminhonete que a mãe, de 31 anos, viajava com seus cinco filhos, de 5 a 13 anos, e o marido, que foi ejetado na colisão. Em seguida, os dois carros pegaram fogo e não havia nada para todos os passageiros fazerem.

dinâmica do acidente

O acidente ocorreu por volta das 2h de domingo, perto de Chicago. As vítimas são Jennifer Fernandez, de 22 anos, que estava dirigindo na direção errada, e sua mãe, Lauren Dubois, com seus cinco filhos: dois de 13 anos, um de 7 anos, um de seis anos. velho e um de cinco anos. O pai das crianças que dirigia seu carro estava em estado grave.

Condolências às vítimas

A tragédia chocou a comunidade de Owl Drive em Rolling Meadows, onde mora a família Dobosz, e há centenas de mensagens de condolências nas redes sociais que lembram a jovem que morreu: “Fui uma mãe muito boa”, escrevem amigos e conhecidos . Ela, como se aquelas cartas pudessem aliviar toda a dor causada pela perda repentina.

