Aos seis anos ele tem enormes mansões e super carros

Momfa Jr.Ele tem apenas 10 anos. Quando ele tinha seis anos, ele “comprou” seu primeiro vila Luxo extra. Há um monte de super carros na casa. Ele usa, é claro, apenas roupas de grife. A partir de Gucci para Versace, por favor. Seu legado obviamente pertence a o paimas isso não significa que um arquivo bilionário O menor do mundo.

O bilionário mais jovem do mundo

Originalmente de NigériaEle é o primeiro filho de celebridades da Internet Ismaília Mustafá, ou “Mompha Sênior”. Seu pai lhe deu a vila em seu sexto aniversário. “Ter a casa própria é uma das melhores sensações de todos os tempos – disse ele aos jornais britânicos – não pode ser descrito em palavras, não pode ser medido por dinheiro. .”

A origem da sorte

Acredita-se que Mompha Senior fez sua fortuna na casa de câmbio em Lagos antes de passar a investir. Apesar de ter apenas 10 anos, o pai de Junior insiste que está pronto “mereceu” e conseguiu sua mansão. O bilionário tem dois filhos. Ele é igualmente generoso com toda a família. Ao tirar fotos sociais, o jovem nigeriano é seu nome verdadeiro Muhammad Awal Mustafá, na frente de carros caros como o Lamborghini Aventador, um Bentley Flying Spur de cor creme. Ele é frequentemente imortalizado com sua irmã mais nova Fátima.

herança

O título de ‘mais jovem bilionário’ soa estranho quando você considera que o CEO do escritório de Lagos estima o patrimônio líquido de Mumfa em pouco mais de £ 12 milhões. A fortuna de Mumfa acabou sendo a Naira da Nigéria, e ultrapassou os seis bilhões. Mompha Senior nas mídias sociais tem mais de 1 milhão de seguidores e muitas vezes compartilha instantâneos de sua vida luxuosa com fotos de seus filhos, de pé com notas e fazendo um safári.