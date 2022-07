Guerra da Ucrânia Rússia, as últimas notícias de hoje sobre a crise. diretamente

A luta da esposa de Azov: “Nos esqueletos de rua de Mariupol, uma situação terrível”

Em Mariupol, “A situação é crítica, horrível, as pessoas não têm comida, nem água potável, nem remédios. Há esqueletos de pessoas espalhadas pelas ruas. E isso não é um filme de terror ou um livro do rei. Mas. A verdade de os ucranianos”. Então Anna Zaitseva, esposa de Kirillo Zaitsev, nome de guerra como o combatente Azov Volt, contou a Adnkronos sobre a situação na cidade ucraniana de mártires que caiu nas mãos dos russos, onde sua avó e seu tio ainda estão. “Estou em contato com eles. Na Internet, eles me mandam mensagens de vez em quando. Dizem que a situação é terrível”, explica a ucraniana de 25 anos, que por algumas semanas conseguiu trazer para ela 7- filho de um mês para Berlim. “Representantes do Dnr, a autoproclamada República de Donetsk, vieram à nossa casa e fizeram perguntas sobre nós, porque eles sabem sobre nós, sobre meu marido, mas nenhum dos vizinhos lhe disse nada”, continua Anna, que não teve notícias sobre o marido desde maio, quando partiu com o filho e dezenas de outros civis da siderúrgica de Azovstal, onde está refugiada desde o final de fevereiro.