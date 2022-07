A tela grande cai sobre as pessoas abaixo

Um grave acidente durante o show ao vivo da famosa banda: a tela grande desabou diretamente sobre os artistas, e o público ficou em choque.

sozinho Tragédia O que aconteceu na noite de quinta-feira, 28 de julho, durante um show ao vivo da diferença de horário. E o pior de tudo, não foi um acidente envolvendo uma única pessoa, como aconteceu, por exemplo, com Piero Bello Recentemente, por ocasião da segunda etapa da turnê de Milão para fofo.

O colapso repentino da tela gigante Atingiu todo o grupo de artistas que estavam no palco se apresentando. As imagens se espalharam como fogo na web e deixaram todos sem palavras. Dois dos cantores da banda estavam se apresentando com dezenas de dançarinos e a tela caiu sobre eles, surpreendendo-os.

O resgate chegou imediatamente e descobriu-se que dois dançarinos ficaram gravemente feridos. Alguém denunciou lesões no pescoço De acordo com o que aprendemos Jornal da Manhã do Sul da Chinaele foi apressado tratamento intensivo No Hospital Rainha Elizabeth. Três mulheres adoeceram: duas estavam em estado de choque e uma adoeceu.

Uma terrível provação ocorreu emEstádio de Hong Kong, onde foi realizado um show no qual participaram diversos artistas e bandas famosas. O grupo que foi vítima do colapso é uma conhecida gangue de crianças na China, composta por 12 meninos.

Tela grande desaba na festa e inunda a banda: pânico e mágoa

Nós estamos falando sobre EspelhoA boyband nasceu graças a um reality show de talentos Good Night Show – King Maker. Torne-se famoso com o solteiro em um segundolançado em 3 de novembro de 2018, todos os membros são muito jovens e trouxeram a música pop local de Hong Kong de volta ao topo da onda.

O público que assistiu ao show ficou compreensivelmente chocado com a cena horrível que se desenrolou diante de seus olhos. John Lee, executivo-chefe de Hong Kong desde 2022, disse estar igualmente chocado e expressou sua proximidade com as vítimas: “Expresso minha solidariedade aos feridos e espero que se recuperem em breve”.

Depois que o show foi suspenso, o resto dos membros permaneceu um tour Foi abolido por disposições do governo da cidade. A oferta não será retomada até que todas as verificações apropriadas tenham sido feitas. Eles estão em andamento Investigações Determinar as possíveis causas e responsabilidades do acidente. O que aconteceu levou a uma petição aos organizadores do partido Espelho Eles estão mais preocupados com a segurança e não utilizam mecanismos de palco desnecessários que podem ser prejudiciais aos artistas.

Um episódio verdadeiramente chocante, que nunca deveria acontecer durante uma ocasião divertida como um baile.