Quem é Pavel Durov “Master” Telegram, que foi preso na França

As autoridades judiciais francesas prolongaram o período de detenção do fundador do Telegram, Pavel Durov, depois de este ter sido detido num aeroporto de Paris por alegados crimes relacionados com a aplicação de mensagens. A prisão, ocorrida no sábado no aeroporto de Le Bourget, nos arredores da capital francesa, foi o mais recente acontecimento na carreira de um dos ícones da tecnologia mais influentes do mundo.

Zuckerberg russo

Durov, um cidadão russo de 39 anos, deixou o sindicato em 2014, depois de se recusar a cumprir as exigências do Kremlin para encerrar grupos de oposição na rede social VKontakte (VK), o equivalente ao Facebook no país onde o criou. . Aos 22 anos, por causa dele ganhou o apelido de “Zuckerberg Russo”.

A rede social foi criada em 2006, depois que Durov se formou na Universidade de São Petersburgo. Durante os protestos contra Vladimir Putin que varreram a Rússia no início de 2012, o jovem emergiu como um defensor da oposição liberal, recusando-se a fechar grupos dedicados a seu site. ele. Organização de marchas de protesto. Mas depois de ter enfrentado problemas com o Kremlin devido à sua recusa em entregar os dados pessoais dos utilizadores aos serviços de segurança russos (FSB), ele decidiu vender a sua participação na empresa e deixar o país. Ele então se estabeleceu em Dubai e obteve a cidadania do arquipélago caribenho de São Cristóvão e Nevis, no Caribe, e então, em agosto de 2021, obteve a cidadania francesa após um procedimento simples sobre o qual Paris permaneceu muito secreto.

cabo

Depois de vender o VK, ele se concentrou no Telegram, aplicativo que fundou com seu irmão Nikolai em 2013. Inicialmente, o Telegram era semelhante a outros aplicativos de mensagens como o WhatsApp, mas com o tempo se diferenciou em uma rede social por direito próprio. Além de se comunicarem entre si, os usuários podem ingressar em grupos de até 200 mil pessoas e criar “canais” de transmissão que outros possam seguir e comentar. O crescimento da empresa, que conta agora com mais de 900 milhões de utilizadores, foi impulsionado em parte pelo compromisso com a liberdade de expressão.

A supervisão muito leve do Telegram sobre o que as pessoas dizem ou fazem na plataforma ajudou os cidadãos que vivem sob governos autoritários a comunicar e a organizar-se. Isto irritou as autoridades de muitos países, especialmente no seu país de origem, e em 2018, um tribunal de Moscovo ordenou o bloqueio do serviço. Três dias depois, manifestantes bombardearam a sede do Serviço de Segurança Federal com pipas, símbolo de um telegrama. Desde então, a Rússia abandonou os esforços para bloquear o Telegram, e os apoiantes do governo russo e da oposição utilizam o serviço de mensagens, com alguns canais a terem centenas de milhares de assinantes.

Em todo o mundo, a aplicação tem crescido cada vez mais e também se tornou um refúgio para a desinformação, o extremismo de direita e outros conteúdos nocivos. Junto com a empresa, o que também cresceu foi a conta bancária de Durov, cujo patrimônio líquido é estimado pela Bloomberg em mais de US$ 9 bilhões, com a Forbes chegando a reivindicar US$ 15 bilhões. Depois de deixar a Rússia em 2014, Durov disse que viajou para Berlim, São Francisco, Londres, Singapura e outras cidades antes de fazer de Dubai a casa do Telegram. Segundo o Telegram, ele possui cidadania francesa e dos Emirados Árabes Unidos.

Estilo de vida

Durov geralmente se manteve discreto e não deu muitas entrevistas à mídia. No entanto, o empresário, que tem cerca de 176 cm de altura, tem físico e fala nove línguas estrangeiras entre elas inglês, persa e latim, revelou através do seu canal pessoal no Telegram e no Instagram, alguns detalhes da sua vida privada, incluindo a sua vida privada. vida. Estilo de vida ascético. Durov, por exemplo, disse que há cerca de 15 anos segue sete princípios de saúde que, segundo ele, trabalham para maior produtividade e clareza de pensamento: evitar álcool, dormir muito, não comer demais, fazer exercícios, reduzir o estresse, não comer carne. E ela mora sozinha.





Durov é um grande defensor da exposição ao frio e costuma tomar banho em água gelada. O empresário disse então que praticou jejum de limpeza por alguns períodos, e em 2019 ficará seis dias bebendo apenas água para reiniciar o sistema digestivo e imunológico. Uma das revelações mais surpreendentes sobre ele é que ele não é casado e é solteiro. Ele terá mais de 100 filhos biológicosQue é o resultado da doação de esperma em vários países do mundo.