Islândia: o telhado de uma caverna de gelo desaba, um turista morre e dois ainda estão presos lá dentro

paraAlessandra D’Ercole

O telhado de uma caverna de gelo desabou repentinamente na tarde de domingo, enquanto um grupo de turistas estava lá dentro. O acidente ocorreu no Glaciar Breiðamerkurjökull, na costa sudeste da Islândia. De acordo com a emissora pública islandesa Rove, havia 25 turistas dentro da caverna com um guia em um passeio organizado no momento do desabamento.