Sírio, 26 anos, requerente de asilo que deveria ter sido expulso: o que sabemos sobre o agressor de Solingen

Mattarella: “Ataque covarde. A Itália está determinada a cooperar na guerra contra o terrorismo.” Issa Al-H confessou o ataque pelo qual o ISIS assumiu a responsabilidade. Ele vivia num centro para requerentes de asilo localizado a cerca de 250 metros do local do incidente de Habak. : “Ele não estava na lista de islâmicos perigosos.”

“Gostaria de expressar as minhas profundas condolências à República Italiana e as minhas condolências pessoais pelo ataque cobarde que destruiu a cidade de Solingen e levou ao terror e à profunda tristeza”. lutar contra todas as formas de terrorismo”, esta é a mensagem enviada pelo Presidente da República, Sergio Mattarella, no domingo a Frank-Walter Steinmeier, Presidente da República Federal da Alemanha.

Sírio, 26 anos, Issa Al H. Ele foi um dos 130 refugiados de O centro fica a cerca de 250 metros do local onde três pessoas morreram Outros oito ficaram gravemente feridos e a vida de nenhum deles correu perigo. Estes são os primeiros detalhes sobre a identidade do menino que apareceu no Festival da Diversidade em Solingen, na Alemanha, na noite de 23 de agosto. Armado com uma faca, ele decidiu usá-la para machucar pessoas Reuniram-se na praça para comemorar os 650 anos de fundação da cidade que era, com uma ironia macabra, famosa por produzir lâminas de todos os tipos.









































































































Embora o Ministério Público Federal que conduziu a investigação não tenha comentado esses detalhes, A mídia alemã informou que Issa Al-H deveria ter sido expulsoÉ uma pena que até hoje não tenha havido nada Trilha perdida. Spiegel Explica que a expulsão foi justificada pelo facto de, segundo os Acordos de Dublin, o país responsável pela avaliação do pedido de asilo do jovem de 26 anos ser a Bulgária. As autoridades alemãs teriam então feito um pedido, que a Bulgária aceitou, para a sua transferência no ano passado.

O vice-chanceler alemão, Robert Habeck, disse numa conferência de imprensa em Flensburg: “Temos um número de três dígitos de indivíduos que são considerados perigosos na cena islâmica, e o sírio que foi preso por causa do massacre de Solingen não fez parte dela”. Em outras palavras, Existe uma lista negra de indivíduos extremistas e o primeiro suspeito em Solingen não fazia parte dela. As peças do quebra-cabeça começam a apresentar um padrão mais claro, mesmo que desprovido de conforto ao observador. Habeck apelou à melhoria das políticas de segurança na Alemanha: Advertiu que, face à ameaça do terrorismo, “A polícia deve estar bem equipada e o dinheiro deve ser investido nisso.”. Além disso, “como não estamos na Idade Média e não temos que nos defender As leis sobre armas devem ser reforçadas». Finalmente, aqueles que cometem crimes violentos “devem ser punidos com a maior severidade. Sem tolerância para terroristas».

A polícia de Dusseldorf explicou em um comunicado O homem teria se formado espontaneamente Pouco depois das 23h da noite passada, ele se identificou como o autor do ataque pelo qual o ISIS assumiu a responsabilidade. Jornal alemão Der Spiegel Ele explica que o sírio estava Ele se mudou para a Alemanha no final de 2022 Pediu asilo, acrescentando que quando se entregou à polícia Suas roupas ainda estavam manchadas de sangue Dos afetados na noite de sexta-feira. “Eu sou quem você procura”as palavras que ele disse à polícia, de acordo com o que foi relatado Foto. READ Novo ataque em Jerusalém e Israel preocupa - o mundo

A organização terrorista Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo ataque Nas horas seguintes, uma mensagem de um dispositivo de propaganda espalhado no Telegram afirmava que um “soldado” do ISIS lançou o ataque “a uma reunião de cristãos na cidade de Solingen, na Alemanha”. O atacante será

“Em retaliação pela morte de muçulmanos nos territórios palestinianos e noutras áreas

mundo”. A referência à crise no Médio Oriente é claraÉ por isso que a Europa está preocupada, tendo também em conta o ataque à sinagoga ocorrido no dia seguinte em França.

Segundo depoimentos recolhidos pelos presentes, pouco antes do início do ataque mortal, o responsável disse a outro homem – as investigações estão a examinar a hipótese de um ou mais cúmplices estarem no local – “Agora vou esfaquear todos eles”. Então ele gritou “Deus é grande”.

Enquanto isso, nessas horas, muitas pessoas migraram para Solingen Homenagear as três vítimas e os feridos do massacre trazendo velas e flores Ao redor da praça do centro histórico, que ainda é blindada pela polícia. A cidade de 161 mil habitantes está em estado de choque e cancelou a grande festa que deveria durar três dias.