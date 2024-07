O novo governo holandês toma posse, primeiro-ministro Schoof – a última hora

O novo governo holandês, como resultado de um acordo de coligação entre os soberanos do Partido para a Liberdade de Geert Wilders, o Partido dos Agricultores BBB, a formação do Novo Contrato Social (NSC) de centro-direita e os liberais do VVD, foi ao Rei dos Países Baixos. Holanda, Willem-Alexander, será empossado como novo chefe executivo do país. O primeiro-ministro será o técnico Dick Schoof, ex-chefe do serviço de inteligência holandês, de 67 anos.





Depois de prestar juramento constitucional, que tem lugar no Palácio Real Huis Ten Bosch, em Haia, o novo governo assumirá oficialmente as suas funções. A maior parte dos ministérios, segundo o acordo de coligação, foi atribuída ao partido de Wilders, que venceu as eleições há mais de 200 dias. O Partido da Liberdade liderará, entre outros, o Ministério da Economia (com Dirk Bilgaert), o Ministério da Imigração (com Marjolein Faber) e o Ministério das Infraestruturas (com Barry Madlener). O BBB lidera dois ministérios, incluindo o Ministério da Agricultura, Natureza e Qualidade Alimentar (com Femke Wiersma). O VVD, o partido conservador que representou o antigo primeiro-ministro Mark Rutte, irá gerir 4 importantes pastas ministeriais: Sophie Hermans, Ministra do Clima, Elko Heinen, Ministro das Finanças, Robin Brekelmans, Ministro da Defesa, e David van Weel da Justiça. Por fim, 4 ministérios aderirão ao novo contrato social, incluindo o Ministério das Relações Exteriores, que será chefiado por Kasper Feldkamp.



