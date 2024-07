Bardella apela aos franceses para “fazerem uma pausa responsável” e votarem contra a “ameaça de extrema esquerda”

Do nosso correspondente

Paris – Na hora dos apelos oficiais lançados por todos para impedir que alguém chegue ao poder, Jordan Bardella também anunciou ontem a sua saída. Numa carta aberta, o candidato a primeiro-ministro do Rally Nacional apelou aos franceses para escolherem o partido “Separação responsável”E vote no partido Reunião Nacional no próximo domingo contra “a ameaça existencial representada pela extrema esquerda à nação francesa”.

Com a “ruptura responsável”, fórmula que beira o oxímoro, Bardella Ele está tentando seguir o novo caminho de luta e governo da Líbia: apela à ruptura para satisfazer o desejo de mudança do povo francês e apoia a atitude «todos nós tentámos, vamos tentar também», difundida para além do eleitorado tradicional da extrema-direita; Mas a secessão será “responsável”, afirma Bardella, porque o comício promete que Restaurar a lei e a ordem Num país que está à mercê de “incendiários que reivindicam uma estratégia de conflito permanente”, isto é, Jean-Luc Mélenchon e os seus militantes extremistas em França.

Hoje em dia, Mélenchon está em todo o lado: em parte devido ao seu egoísmo, em parte porque é constantemente preparado pelos seus adversários, especialmente Bardella, para extrair credibilidade da coligação esquerdista da Nova Frente Popular, que certamente traz consigo uma falha: Mélenchon, mas também muitos socialistas moderados e tranquilos que não foram atraídos pela rebelião.

A estratégia de Bardella reflete a estratégia do Novo Partido Patriótico, bem como a estratégia dos MacronistasOu o que resta dele que alerta contra o politeísmo “Saltar para o vazio” da Frente Nacional no poder; Marine Le Pen denuncia o “salto para o vazio” dos outros, e tenta apresentar-se como uma figura tranquilizadora, capaz de proteger os franceses do caos dos dias de hoje, e sobretudo do caos do futuro, se o Novo Popular A frente está estabelecida. Ele se fortalece após o segundo turno, no domingo. READ 'Bombas de gelo' atingem 16 cm de altura, um novo recorde para a Austrália - fotos e vídeo

Para dar corpo a esta posição, durante semanas Bardella e Marine Le Pen iniciaram reuniões e conversas para ficarem prontosSe realmente chegar a maioria absoluta e se for necessário na próxima semana formar o primeiro governo de extrema-direita na história da França pós-marechal Pétain.

A entrada da Assembleia Nacional nas instituições não começou realmente hoje, mas sim com Primeira grande vitória parlamentar de 2022quando O número de deputados da Frente Nacional aumentou de 8 para 89. Mesmo o mundo dos negócios e das finanças não parece intimidado pela perspectiva de Bardella se tornar primeiro-ministro: afinal, o seu programa parece pouco convincente, mas menos rígido, tanto que uma das principais medidas – o abandono da reforma das pensões e o regresso à reforma 62 – já foi abandonado. Em suma, Bardella e Le Pen dão a impressão de serem flexíveisPara formar um governo, também porque a maior ambição é formar um “governo aberto” algo semelhante ao que Nicolas Sarkozy dirigiu durante a sua presidência (2007-2012), onde o presidente também envolveu figuras de esquerda como o o ex-socialista Eric Besson na indústria ou o defensor das lutas humanas Bernard Kushner nas Relações Exteriores.

Enquanto espera encontrar alguém desiludido com a esquerda disposto a cooperar, BArdila pensa principalmente em agradecer a quem rompeu seu isolamento: então Eric Ciotti, O presidente republicano que rompeu o “cordão sanitário” da Frente Nacional parece ser o favorito para o Ministério do Interior ou dos Negócios Estrangeiros, juntamente com o antigo chefe da Frontex, Fabrice Leggeri, que também aspira ao cargo de Comissário Europeu. Ele substitui Thierry Breton, nomeado para o cargo de Macroni.

Thierry Mariani foi rejeitado porque era demasiado comprometedor com o Kremlin. Cujas excelentes relações com Putin tornaram-se hoje embaraçosas. Nesta operação de “ruptura responsável” ligada ao processo não anunciado do “colapso perfeito de Bardella”, alguns esqueletos no armário reaparecem fatalmente. Por exemplo, o romance de longa data de Bardella com Kerduin Chatillon, filha de Frédéric Chatillon, um empresário que vive em Roma há anos, mas há muito tempo é próximo de Marine Le Pen e do chefe do partido Jude. READ Covid, uma nova espécie no Vietnã: o que sabemos até agora