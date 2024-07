Um sucesso atrás do outro. Donald Trump num momento de graça, e depois de esmagar Joe Biden no primeiro debate televisivo, marca mais um golo…

Um sucesso atrás do outro. Donald Trump Ele está tendo um momento de graça e, depois de esmagar Joe Biden no primeiro debate televisionado, obteve outra vitória importante: pela primeira vez desde a fundação dos Estados Unidos no século 18, a Suprema Corte declarou que ex-presidentes podem ser protegidos das penas de impeachment em documentos oficiais.

A primeira consequência da decisão que terá repercussões não só no destino do empresário, mas nos próximos anos, é que o julgamento por tentativa de subversão do resultado das eleições de 2020 será quase certamente adiado para depois do dia das eleições.

Biden em Camp David com a família, uma decisão hipotética sobre o futuro. Os democratas alertam: “Se ele se retirar, há risco de caos”.

Isto é exactamente o que Trump e os seus advogados pretendiam. “Uma grande vitória para a nossa constituição e para a nossa democracia. “Orgulho de ser americano!”, aplaudiu imediatamente Donald, que conseguiu alcançar este resultado fundamental graças à maioria dos juízes conservadores (seis em nove) que nomeou para o mais alto tribunal americano.

Trump está feliz: “Uma grande vitória para a democracia”

Mas a reação dos três juízes liberais – Sonia Sotomayor, Elena Kagan e Ketanji Brown Jackson – que criticaram fortemente a decisão foi dura. “Os Pais Fundadores não teriam apoiado isto, e a nossa Constituição não protege o presidente”, declarou Sotomayor na sua oposição. Ele alertou que “esta decisão faz do presidente um rei acima da lei”. Agora o caso está de volta às mãos da juíza distrital de Washington, Tanya Chutkan, que terá que decidir se parte das acusações apresentadas pelo promotor especial Jack Smith deve ser rejeitada com base na distinção dos artigos entre as ações tomadas no âmbito da constituição do presidente. e as decisões do presidente. Daí os poderes oficiais e as ações que ele realiza a título pessoal. Além disso, se o ex-presidente vencer as eleições marcadas para 5 de novembro, ele também poderá forçar o Departamento de Justiça a desistir do processo e retirar as acusações, assim como poderá conceder-se um perdão.

Campanha de Biden: “Foi ele quem incitou os tumultos de 6 de janeiro”.

Impulsionado por esta vitória – que surge num momento crucial da campanha com a convenção republicana e pela condenação no caso da estrela porno pagante Stormy Daniels em dez dias – o empresário apela ao “fim da caça às bruxas” para todos. E outros casos de seu interesse. Na frente democrata, a atmosfera não poderia ser mais diferente. Apesar de tentar mostrar calma com a capa da mais famosa revista americana, a Vogue, a família Biden vive seu momento mais sombrio entre acusações e escolhas difíceis. Por um lado, com efeito, Jill e o resto do clã implorarão ao presidente que resista à pressão e permaneça no cargo. Por outro lado, o confronto começou contra os principais conselheiros da campanha – Ron Klain, Anita Dunn e Bob Bauer – que eram culpados, segundo a família e alguns doadores, de não prepararem adequadamente o comandante-em-chefe, sobrecarregando-o com números excessivos. E estatísticas.

A decisão do Supremo Tribunal sobre a imunidade contribuiu para exacerbar ainda mais a tensão no campo democrata. “A decisão não muda o que aconteceu em 6 de janeiro: Donald Trump encorajou uma multidão a anular os resultados de uma eleição livre e justa”, dizia um memorando aos funcionários. “Trump está concorrendo à presidência apesar de ser um criminoso condenado pela mesma razão pela qual sentou-se e assistiu enquanto uma multidão atacava violentamente o Capitólio: ele acredita que está acima da lei e está disposto a fazer qualquer coisa para ganhar e manter o poder”, disse a campanha. . Ataque. Mas em vez de continuar a difamar o adversário, a prioridade de Biden e da sua equipa neste momento é estancar a hemorragia dos doadores: é por isso que não só os seus conselheiros passaram o fim de semana ao telefone, como o próprio Biden tem planos para os próximos meses. Ligue para os principais financiadores para convencê-los a continuar focando nisso.

