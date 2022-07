“Lisa e os outros foram mortos para nos condenar a viver no terror” – Corriere.it

A partir de Greta Privetera

Morhonov, prefeito da cidade do massacre: estamos a 900 quilômetros da frente, e a estratégia do Kremlin é a estratégia do medo

Serhiy Morhonov, 54, prefeito de VinnytsiaE a Eu a conhecia bem, Liz. Quando soube que estava entre as vítimas massacre de 14 de julho Dê um tiro no coração. Lisa era uma menina muito fofa com síndrome de Down, ela tinha apenas quatro anosSegundo ele, conheço a família dele porque eles recebem assistência do município. Eu sei que sua história, sua carruagem rosa, chegou aos nossos limites, mas mais duas crianças morreram além dela. Vou levá-los todos comigo para sempre.

Quando mísseis russos atingiram o centro da cidade e destruíram um prédio e tudo ao seu redor, Lisa e sua mãe estavam voltando de uma consulta com um fonoaudiólogoUm menino foi passear de bicicleta e uma mulher foi fazer compras. 23 pessoas foram mortas e 80 feridas, eles estavam apenas tentando levar uma vida semi-normal. Vivemos a 200 quilômetros de Kyiv e 900 quilômetros de Severodonetsk, A linha de frente está longe demais e Putin sabe disso.

De acordo com Morhonov Estes não são erros de Moscou, mas táticas puramente psicológicas: Quando o Kremlin ataca alvos civis Em cidades distantes dos territórios ocupados, como a nossa, Ele faz isso para nos dizer: tenha medo. Eles querem que entendamos que podem atirar de qualquer lugar, do Mar Negro. Eles podem nos aniquilar quando quiserem. Eles nos mantêm em constante angústia: a estratégia do terror.

Dois dias após o massacre, Morhonov relembra em palavras como as coisas aconteceram. Às 10h15, ele estava em seu escritório quando ouviu o som da sirene. Às 10h37 – diz 37 – ele ouviu um barulho muito alto e viu foguetes voando no céu. Depois de um tempo, as explosões vieram. Em sete minutos eu estava na frente do prédio que havia sido bombardeado. As chamas comeram tudo, e eu nunca vi nada parecido. ainda estou em choque. Havia uma fumaça preta intensa. Mas o que mais me dói é ver os corpos dos cidadãos na calçada. READ Ataque em Nova York, captura de Frank James - Mundo

Serhiy Morhonov é o prefeito de Vinnytsia desde 2015. Sua cidade está localizada no centro da Ucrânia, tem uma população de quase 370.000 habitantes e é o quartel-general da Força Aérea. Desde que a guerra começou, foi atacada três vezes. Era março e Putin ainda acreditava que poderia tomar Kyiv, disse ele. Então meses de calma se seguiram. Não serenidade, porque a guerra está sempre lá, mas negócios, parques e escolas reabriram. O conflito está custando ao país e a quem pode trabalhar. Vinnytsia ganhou o título de cidade mais habitável da Ucrânia por sete anos consecutivos. Morhonov se orgulha disso e explica que, quanto à estratégia de terror de Putin, ele sempre foi o oposto da estratégia sorridente. Ele a chama de cidade do sorriso, porque somos pessoas que querem se sentir felizes, gostam de rir e viver em paz. Mas os russos roubam tanto de nós, em 14 de julho eles tomaram nossas ruas, nossos amigos e até nossos sorrisos.

Do telefone ouvimos barulhos estranhos vindos de longe. Não o reconhecemos imediatamente. Morhonov para e diz animadamente algo em ucraniano para uma mulher ao lado dele. Ele não nos perdoa. Logo chega uma mensagem: Desculpe, era a sirene. Estamos nos escondendo.