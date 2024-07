Previsão do tempo. Beryl, um furacão recorde no Oceano Atlântico. É aqui que o 3B Meteo chegará

tempo de leitura

Furacão Beryl, agora um furacão de categoria 5

Gravações. Furacão Beryl de categoria 5 Enquanto operava no Mar do Caribe, ela quebrou vários recordes. Começando de A velocidade com que se transformou de uma depressão tropical num grande furacão, Ou seja, em apenas 42 horas entre a tarde de sexta e a manhã de domingo. Esta é uma transição bastante rara e geralmente pode ocorrer em setembro, no final da temporada. Neste caso, a transição para um furacão de categoria 3 ocorreu ainda em junhoPela primeira vez.

No dia 30 de junho, Beryl alcançou a categoria 4, tornando-se… O furacão de categoria 4 mais próximo em junho, Batendo o recorde anterior estabelecido pelo furacão Dennis em 7 de julho de 2005 entre Jamaica e Cuba.

Beryl também detém o recorde de ser o furacão mais oriental que se forma em junho. Excedendo em 3.500 km o recorde anterior do furacão Alma, datado de 1996, que afetou o setor oriental do Golfo do México.

O furacão Beryl também é o furacão de categoria 5 mais antigo já registradoAtingiu a sua intensidade na noite de segunda-feira, 1 de julho, superando o recorde anterior do furacão Emily, que atingiu o status de categoria 5 em 16 de julho de 2005. Beryl também é o furacão de categoria 5 mais forte no mês de julho. Com ventos de até 265 km/h, superando os ventos de Emily de 257 km/h. Finalmente Beryl também está O primeiro furacão no Atlântico da temporada de 2024.

Caminho esperado. Beryl está localizado nas coordenadas 15,3 norte e 68,9 oeste, ou cerca de 350 quilômetros ao sul de Santo Domingo, e se move para oeste-noroeste a 35 quilômetros por hora. Na quarta-feira, chegará à Jamaica, atingindo a costa sul. No entanto, perderá parte da sua energia ao ser rebaixado da categoria 4 para a 3 ao atravessar a Jamaica, e ainda é um grande furacão e, portanto, muito perigoso, também devido à sua passagem perto do continente. Na verdade, são esperadas fortes chuvas, ventos violentos e tempestades. Na sexta-feira, espera-se que ele siga em direção ao oeste, na Península de Yucatán, no México, com outro impacto, desta vez como um furacão de categoria 2.

Possível caminho esperado

