Quem é Keir Starmer: líder trabalhista pronto para se tornar primeiro-ministro do Reino Unido

paraMarco Imarício

O líder do Partido Trabalhista será provavelmente o próximo primeiro-ministro britânico: de acordo com as sondagens de opinião, a sua vitória sobre os conservadores será esmagadora. Do futebol à política, aqui estão as suas paixões e algumas das suas curiosidades

Do nosso correspondente

LONDRES – A imagem que você não esperaria está pendurada em um quadro cheio de anotações amarelas atrás de sua mesa. Judy, a secretária que organiza sua agenda, estende os braços quase se desculpando. “Não sei como foi parar aí, mas ele mesmo deve ter colocado lá: é o seu ídolo absoluto.” Com a camisa vermelha e branca com que jogou pelo AjaxO jovem Johan Cruyff sorri para Keir Starmer Cada vez que a porta se abre, ela volta disso Possível novo primeiro-ministro do Reino Unido Ele os chama de “Meus dias com refeições triplas”. Três cafés da manhã, três almoços e muitas vezes três jantares.

A última paragem antes de regressar a Londres para a sede do seu círculo eleitoral, Camden, foi em Hucknall, uma pequena cidade no condado de Nottingham, no sopé da chamada muralha vermelha do Partido Trabalhista, as terras trabalhistas. Midlands E o norte de Inglaterra, que ruiu em 2019 sob os golpes do populismo teatral de Boris Johnson. “Lorde Starmer, você pode estar em casa antes das 18h?”, perguntou-lhe um dos homens armados no final da tarde, enquanto jogavam juntos no campo do time de futebol local. A resposta foi: “Acho que não”. “Mas graças a Deus ainda não é sexta-feira.”









































































































READ Barcelona pede toque de recolher - Corriere.it

Quando as coisas puderem correr bem, elas irão bem. A campanha eleitoral de Starmer parece estar a funcionar para minar a maior parte dos clichés. Até a controvérsia de hoje virou a seu favor pela enésima vez. Durante sua transmissão matinal regular de rádio, ele enfatizou que deseja divertir seus filhos, como diria qualquer pai. “Então, às sextas-feiras, como sempre, não farei nada relacionado ao trabalho depois das seis da tarde, aconteça o que acontecer.” Mas os conservadores atacaram com a cabeça: “Ele é uma pessoa que cumpre prazos”, “Ele será primeiro-ministro em meio período”.

Ele também intervém Rishi Sunakpara indicar que desde que ele estava em Rua Downing Nunca desliga às 18h, pelo contrário. Algumas horas se passam e as suspeitas de outro erro de campanha do Pato Donald se espalham entre os conservadores. Mas o misterioso Victoria, a relutante primeira-damaEla é tão obcecada pela privacidade que ninguém sabe os nomes dos dois filhos do casal. Ela não é judia? Oh.

como em Françaa campanha eleitoral inglesa também teve como subtemaAnti-semitismo rastejante. E de Portador de ingressos para a temporada do Arsenal Além de ser um pequeno torcedor do Ajax, time do gueto de Amsterdã, Starmer não perde a oportunidade de fazer mais um gol no contra-ataque: “Para algumas religiões, a noite de sexta-feira é um momento importante. Mas querer estar com meus entes queridos também é importante.”

Não é verdade que Keir Starmer esteja apenas aproveitando a dissolução conservadora. E em seu pequeno escritório em Camden, também cuidadosamente selecionado, em um dos poucos conjuntos habitacionais públicos do bairro, seus leais assessores dizem que ele “tem todas as cartas em ordem”. Começando de Origens da classe trabalhadoraEle acenou com orgulho, Apesar de seu diploma de Oxford Sua residência na rica área de Kentish Town também faz dele um exemplo da classe alta britânica. READ «A primeira noite na masmorra foi terrível, e só um livro me salvou. monetário? Doe » - Corriere.it

Ele nasceu em 1962 nos subúrbios de Londres, filho de Rod, um fabricante de ferramentas, e Josephine, uma enfermeira de licença devido a uma doença grave. Ambos socialistas, seus pais o chamaram de Keir, que em gaélico significa “escuridão”, em homenagem ao líder dos mineiros escoceses, Keir Hardie. Seu pai o proíbe de assistir televisão. Ele reagiu desenvolvendo uma obsessão pelo futebol, que hoje usa como alegoria para qualquer assunto. Ainda ontem lhe perguntaram se imaginava que um dia poderia se tornar primeiro-ministro: “Meus quatro irmãos não podiam ir para a universidade. Fui o primeiro da família a fazer isso. “Sempre houve uma voz na minha cabeça me dizendo: pessoas como você não se tornam parlamentares”.

Starmer, o Obscuro, começa como advogado. Nesta qualidade conhece o seu colega “Vic”, que trabalha em 1997 Voluntário para a campanha de Tony Blair. Ela o converteu ao vegetarianismo, não completamente, e o apresentou à comunidade judaica de Londres. Em 2019, quando Ele se torna secretário do desastroso Partido Trabalhista, acusado de anti-semitismoA crença geral é que um homem com um rosto gentil e palavras sempre maravilhosas é um personagem transitório. Kerr e Vick, que o convenceram diversas vezes a não desistir, tinham outras ideias. Starmer inicia uma espécie de terapia de choque. dar elogios Margareth Thatcher Como um “exemplo brilhante de serviço público”.

Aborda a questão dos custos Transformação ambientaltabu à esquerda. Elimina qualquer discussão sobre a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, até definido como “uma oportunidade de perfeição”. A verdadeira revolução é a remoção de elementos que cheiram a anti-semitismo, começando pelo seu antecessor Jeremy Corbyn. Lentamente, e não sem contradições, o Partido Trabalhista está novamente a tornar-se uma opção potável para a classe média. Os conservadores fazem o resto. Starmer nunca recua, mas está empenhado em transmitir uma imagem de resistência a um país que teme o seu declínio. READ EUA, Bannon é acusado de indignação perante o Congresso

Ontem, no Hucknall Stadium, também lhe perguntaram qual definição ele daria a si mesmo. Ele pensou sobre isso por um momento. “Sou uma pessoa que, quando percebe que há um problema, tenta resolvê-lo. Muitos acreditam que a paixão consiste em gritar e insultar. Mas para mim trata-se de consertar as coisas, torná-las melhores.” Imediatamente depois, Keir Starmer se virou e chutou a bola com o pé esquerdo, como Cruyff costumava fazer, e a bola foi para o gol vazio.