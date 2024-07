O furacão Beryl, no Caribe, deixa pelo menos 4 mortos. Alerta de especialista categoria 5: “Potencialmente catastrófico”

O furacão Beryl tornou-se uma tempestade “potencialmente catastrófica” de categoria 5, atingindo o degrau mais alto na escala de tempestades tropicais Saffir-Simpson, com velocidades de vento atingindo 260 quilômetros por hora. Isto foi afirmado pelo Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC), enquanto o ciclone tropical continua a atingir o Caribe. O Centro Nacional de Furacões disse em um comunicado: “Beryl é agora um furacão catastrófico de categoria 5: flutuações na intensidade são possíveis, mas espera-se que permaneça próximo dessa intensidade significativa” quando se mover em direção à Jamaica hoje (terça-feira). Autoridades relataram três mortes em Granada e outra em São Vicente e Granadinas

Ideias





Transtorno

O alerta foi levantado no domingo, quando o furacão começou a avançar em direção às Caraíbas com ventos “extremamente perigosos” superiores a 200 quilómetros por hora, com um risco “potencialmente fatal” para as Índias Ocidentais. O Centro Nacional de Furacões (NHC) de Miami (EUA) alertou que Beryl, que se deslocava cerca de 240 quilómetros a sudeste de Barbados, continuaria a ser um “furacão de categoria 4 muito perigoso” quando atingir as costas de várias ilhas das Caraíbas. Segunda-feira. Por esta razão, foi emitido um alerta de furacão para as ilhas de Barbados, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas e Granada. Em Granada, o primeiro-ministro, Deacon Mitchell, instou os residentes a procurarem abrigo rapidamente e a aderirem a um recolher obrigatório em toda a ilha.

A reunião da Comunidade do Caribe (CARICOM) que estava prevista para esta semana na ilha também foi adiada. Em Barbados, os motoristas se reuniram nos postos de gasolina para abastecer-se antes da chegada da tempestade. Supermercados e pequenas mercearias estavam lotados de clientes estocando água, alimentos e outras necessidades, enquanto moradores eram vistos por toda parte pendurando tábuas em frente às janelas para se protegerem.

antigo

Segundo especialistas, um fenómeno climático desta magnitude é extremamente raro no início da temporada de furacões, que se estende nos Estados Unidos desde o início de junho até ao final de novembro. “Apenas cinco grandes furacões (força 3 ou mais) foram registados no Oceano Atlântico antes da primeira semana de julho. “Se Beryl se tornar um grande furacão, será o sexto e mais antigo já registrado no Leste”, explicou o especialista em furacões Michael Lowrey no Canal X. No sábado, Martinica, Dominica e a ilha de Tobago foram colocadas sob vigilância de tempestade tropical. Foi declarado estado de emergência na ilha de Tobago, a segunda maior ilha e atração turística do arquipélago de Trinidad e Tobago. “A ilha de Tobago está em estado de emergência”, disse o chefe do executivo da ilha, Farley Augustine, numa conferência de imprensa no domingo, acrescentando que “todas as escolas públicas e privadas estão fechadas na segunda-feira e permanecerão fechadas até novo aviso”. Shakir Baig, diretor do Serviço Meteorológico de Trinidad e Tobago, disse que o furacão Beryl pode produzir ventos de mais de 215 quilômetros por hora, enfatizando que “Beryl é um furacão com risco de vida”.

Alerta

Na República Dominicana, as autoridades colocaram em alerta toda a costa sul, segundo comunicado do Centro de Operações de Emergência (COE), aconselhando as pessoas a não irem às praias nem atravessarem rios. Depois de cruzar o Mar do Caribe, Beryl poderá chegar ao estado mexicano de Quintana Roo (leste), onde estão localizados os balneários costeiros de Cancún e Riviera Maya, na noite de terça-feira. “Estamos em alerta junto à Proteção Civil, à Secretaria de Defesa e à Marinha (…) para acompanhar o seu percurso. O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, disse: “De acordo com as expectativas, continuará até quinta ou sexta-feira”. “Neste momento, Beryl não representa uma ameaça ao território mexicano”, afirmou o Serviço Meteorológico Nacional. As autoridades mexicanas emitiram outro alerta sobre a formação da tempestade Chris no Golfo do México na noite de domingo, o terceiro sistema atlântico da temporada. Chris estava a 165 quilômetros do porto de Tuxpan (leste), no estado de Veracruz, onde a velocidade do vento chegava a 65 quilômetros por hora. A previsão é de chuva durante a noite no leste, centro e norte do país.

Fechamentos de aeroportos no Caribe

Os aeroportos e as empresas fecharam ontem no Caribe, enquanto os residentes foram chamados a procurar abrigo em antecipação ao temível furacão Beryl. Dezenas de voos foram cancelados em toda a região, informou a BBC, confirmando que o alerta estava em vigor em Barbados, Santa Lúcia, Granada e São Vicente e Granadinas. “Não é brincadeira”, disse o primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, Ralph Gonsalves, recordando a devastação causada por furacões anteriores nas Caraíbas. Dirigindo-se à nação a partir da sua residência oficial, Gonsalves disse que se refugiaria na cave da sua casa. “O telhado, certamente a parte antiga do telhado, pode não suportar ventos de 150 mph. Ele acrescentou: “Estou me preparando para cair”. O Centro Nacional de Furacões dos EUA disse que as flutuações de força provavelmente continuarão, mas alertou que partes das Ilhas de Barlavento deveriam se preparar para “danos de vento potencialmente catastróficos”. Depois de atingir as costas de Barbados, da Ilha Carriacou em Granada e de São Vicente e Granadinas ontem à noite, o furacão Beryl cruzará o Mar do Caribe com potencial para grande devastação. Esta é a primeira vez na história que um furacão atinge esta área em junho. Na verdade, uma tempestade tão forte no início da temporada de furacões, que ocorre no Atlântico desde o início de junho até o final de novembro, é extremamente rara. Segundo as previsões, ventos de mais de 100 quilómetros por hora e chuvas fortes também deverão atingir a Domínica e as ilhas da Martinica e de Tobago, antes de chegar à costa sudeste do México, onde se prevê que de facto atinja uma tempestade tropical. Os governos locais emitiram um alerta de furacão e instaram as pessoas a procurar abrigo seguro.

Vindo para o México

Após atingir Granada, Beryl chegará também ao México, onde se decomporá. Estima-se que entre quinta e sexta-feira chegue ao estado de Quintana Roo, na Península de Yucatán, com intensidade correspondente à categoria 1 ou 2, e que entre sábado e domingo volte a pousar entre os estados de Veracruz e Tamaulipas. Categoria 1. disse Alejandra Méndez Girón, Coordenadora Geral do Serviço Meteorológico Nacional. O responsável explicou que este sistema corresponde a fenómenos que normalmente ocorrem no mês de Agosto, por isso foi definido como “precoce”, e só foi precedido duas vezes no passado por casos semelhantes, uma vez em 1957 e novamente em 1966.

Palavras de Biden

O presidente dos EUA, Joe Biden, e sua equipe disseram que estavam “monitorando de perto o desenvolvimento do furacão Beryl” e trabalhando “para garantir a segurança de todos os cidadãos americanos na região”.