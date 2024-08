Massacre de Solingen: grite “Allahu Akbar”. O recorrente se entrega. ISIS afirma: “Vingar os mortos em Gaza”

paraMara Gergolet, nossa correspondente

Uma invasão ao centro de refugiados após o ataque ao festival em que três pessoas foram mortas. Chanceler Schultz: “Uma resposta forte.”

São oito horas da noite, quando as forças alemãs atacam Centro de refugiados em SolingenA 300 metros do centro da cidade. Lá ele os teria conduzido – se a reconstrução estivesse correta – Nariz de cachorroque traçou marcas de faca na calçada ensanguentada Praça Kirchhoff até a “Casa de Boas Vindas”. A pessoa vestida de preto, escoltada pela polícia e que ainda pode ser fotografada ao pôr do sol, é “suspeita” e cúmplice do massacre de Solingen. Há pouco tempo, O ISIS reivindicou isso Com estas palavras: “Em vingança pela Irmandade Muçulmana na Palestina e noutros lugares.” Mais três horas se passam. Um homem coberto de lama, molhado pela chuva e exausto, entrega-se a uma patrulha que se aproxima: «Eu sou o homem que você procura». Desta vez estávamos lá: a busca já havia terminado.

Síria, 26 anos, Issa Al-H. Ele chegou à Alemanha há dois anos. Como refugiado de um país em guerra, goza de “protecção subsidiária”. Sexta à noite, gritando “Allahu Akbar” matou três pessoasCom isso, outras quatro pessoas ficaram gravemente feridas, enquanto ouviam música do DJ Topic, no centro, atrás da grande igreja evangélica.

Foi um longo dia cheio de pistas e segredos. Ela era Duas Mulheres são, talvez, os textos principais. Durante o concerto na praça, ouviram dois rapazes atrás deles conversando sobre planos de ataque. O mais velho disse ao mais novo: “Agora vou esfaquear todos eles”. Aquela cara – de apenas 15 anos – do companheiro imóvel que não reagiu nem impediu o companheiro, As senhoras têm isso bem gravado em suas mentes. Pela manhã, após a denúncia, a polícia foi prendê-lo. Ele estava morando em um centro de refugiados. Apoiante do ISIS ou testemunha infantil.

Agora, no centro de Solingen há uma faixa vermelha em torno do quadrilátero de Kirschplatz – onde começou a rota dos policiais – onde "Festival da Diversidade" e o 650º aniversário da Cidade das Lâminas. Ironicamente, Solingen é a capital das fábricas de facas e a cidade do líder nazista Adolf Eichmann. Milhares de imigrantes: os primeiros na década de 1950 eram italianos e os últimos na ordem de chegada eram sírios. Perto da igreja, na praça central, as pessoas trazem velas, flores e um ursinho de pelúcia. "Warum?", porque está escrito em dois banners, enquanto três meninos brancos com guitarras cantam um hino popular, "Wieviel mehr".









































































































Além disso, como são chamadas as lojas de “moda”. Casa de jeans e diamantesE não há nada de maravilhoso neles. Alguns meninos árabes trabalham na refeição dourada: shawarma, arroz com cardamomo, mármore preto e telas gigantes de TV, como é o caso em Ramallah. Os garçons são sírios. “Foi terrível na noite da festa”, diz Ahmed. “Isso nos machucou duplamente”. Ele explica como um deles não contou nada às crianças, porque “JFacas e sangue podem trazer à mente os traumas da guerra Que vivíamos em casa.” Eles sabem bem, estes sírios – entre muitos que acabaram na área da classe trabalhadora do Ruhr depois de Merkel ter aberto as fronteiras – que o seu eleitorado será novamente escolhido.

Além das saudações silenciosas da cidade – a Secretária do Interior Nancy Weisser, o Governador Hendrik Fust e o Prefeito Hendrick Fust lembraram as vítimas subindo ao palco musical vestidos de preto – O rufar das notícias falsas, das acusações e da políticainfinitamente mais difundido que o ferreiro de Solingen. Um relato indiano deu ao assassino do X o nome completamente inventado, que ninguém pensou em remover durante vinte horas.

Uma semana depois da votação na Turíngia, onde pela primeira vez na Alemanha a extrema-direita poderia tornar-se o partido líder (mesmo sem a possibilidade de se aliar a ninguém ou governar), a AfD e a sua líder Alice Weidel empurraram-na para as eleições. notícias. “Expulsão”, a senha. O alvo consistente: Merkel, porque este – na visão da AfD – é o seu legado. “Alemães, vocês realmente querem se acostumar com isso?”, instou Björn Höcke, o líder da Turíngia e o espírito mais radical do partido. Libertem-se, acabem com isso A loucura do multiculturalismo forçado. Vote pela mudança! O ideólogo identitário, o austríaco Martin Sellner, deu ordem para falar em “remigração”. READ Riscos de segurança da China e ameaça militar número um da Rússia - Corriere.it

o Chanceler Olaf Scholz, Aquele que já há algum tempo anuncia expulsões em massa ameaça com firmeza: “Responderemos com toda a dureza da lei”. Olhamos para a Turíngia, mas também olhamos para o outro lado do Canal da Mancha, para uma Inglaterra de ódio racial e para o mundo paralelo desencadeado em Southport e em tumultos e revoluções. Evite o “formulário inglês”, a palavra-chave na Alemanha.