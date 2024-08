Alemanha: ISIS assume responsabilidade pelo ataque em Solingen e um sírio é preso – Europa

Pode ter terminado onde começou a caçada humana que manteve a Alemanha alerta durante quase 24 horas: no coração de Solingen, numa residência de refugiados a apenas 300 metros do local do ataque e onde um homem sírio estava atrás de agentes da polícia de operações especiais alemãs. . Foi invadido pelo comando (SEK).

vídeo Solingen, DJ fala: “Continuei tocando para evitar pânico”

Esta é a primeira informação fragmentária relatada pelo Bild, mas começa a formar um mosaico de peças que chegam sem uma ordem específica ao longo do dia: primeiro os testemunhos sobre o agressor que gritou “Allahu Akbar!”, depois a reivindicação da responsabilidade do ISIS .

Ainda nem tudo foi oficialmente confirmado, mas sabe-se que a residência dos requerentes de asilo onde ocorreu a detenção à noite fica a 150 metros do local onde os investigadores encontraram a arma alegadamente usada pelo assassino na noite de sexta-feira, que matou três pessoas. pessoas e feriu gravemente oito. Como o Bild apurou, um cão farejador conduziu os investigadores diretamente do local onde a faca foi encontrada até a residência dos requerentes de asilo na Wupperstrasse/Goerdelerstrasse, em Solingen. A unidade especial cercou e invadiu o prédio pouco depois das 20h, e vários moradores foram interrogados.

Entretanto, a celebração do 650º aniversário de Solingen, que deveria durar três dias, foi cancelada devido ao luto. A cidade está em estado de choque, as ruas continuam meio vazias: toda a Alemanha acompanha ansiosamente as atualizações, tentando explicar o inexplicável: o violento ataque à multidão, que matou três pessoas e feriu outras oito, no centro da cidade. O “Festival da Diversidade” foi celebrado na cidade da Renânia do Norte-Vestfália, onde o assassino esteve foragido durante 24 horas.

READ Alarme de avião na Ucrânia. Putin: pronto para negociar - o mundo vídeo Alemanha, ataque com faca durante um festival em Solingen: 3 mortos

Segundo Welt, uma testemunha disse à polícia que o autor do crime gritou “Allahu Akbar” durante o massacre, depois de o Ministério Público ter admitido, numa conferência de imprensa em Wuppertal, que “não podia descartar a possibilidade de terrorismo”. À noite, o ISIS assumiu a responsabilidade: “O autor do ataque a uma reunião de cristãos na cidade de Solingen, Alemanha, ontem era um soldado do ISIS”, de acordo com uma declaração da agência de notícias jihadista Amaq no Telegram. O ataque ocorreu “em retaliação aos muçulmanos na Palestina e em todos os lugares”.

Enquanto isso, na madrugada de hoje, os homens do Comando Especial do Sik já haviam realizado uma prisão: um jovem de quinze anos foi encontrado na casa dos pais, suspeito de ter falado com o autor do crime sobre o crime alguns minutos antes das 21h37. , o tempo registrado pelas autoridades policiais como o início do ataque. O fato foi relatado por uma mulher que reconheceu o menino, que já estava envolvido em outro crime, escreveu também o Bild. As investigações visam esclarecer se o adolescente, entretanto interrogado, estava de fato interagindo com o agressor. Mas a pesquisa se concentrou em um jovem entre 20 e 30 anos, com barba cheia, bem constituído e uma aparência que sugeria que ele estava “vindo do sul”. Vestido de preto e com capuz.

O promotor Markus Kaspers e o chefe de polícia Markus Röhrl confirmaram que dois homens de 67 e 56 anos e uma mulher de 56 anos foram mortos sob golpes de lâmina, que foram direcionados diretamente ao pescoço, com ferimentos graves e ainda em perigo de vida.

O chanceler Olaf Scholz, que parece estar sob pressão, apelou a uma investigação rápida: “A pessoa responsável deve ser rapidamente detida e punida severamente. Não podemos permitir que tais coisas aconteçam no nosso país”. O presidente Frank-Walter Steinmeier telefonou ao prefeito de Solingen para expressar seu choque pessoal e condolências e de toda a República: “Estamos juntos contra o ódio e a violência”. A ministra do Interior, Nancy Viser, confirmou que “todo o possível” estava a ser feito para levar o assassino à justiça. Mas acrescentou que “a sociedade não se deixará dividir” diante do ato repugnante daqueles que atacaram uma comunidade reunida para celebrar o jubileu.

