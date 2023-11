Pedágios nas rodovias, todo mundo é multado pelo Telepass: alerta dispara | Não faça esta manobra

As multas estão chovendo nos pedágios das rodovias e tudo isso acontece na faixa do Telepass. Fique longe dessa loucura.

Levar nosso carro para viagens longas é sempre divertido: nos divertimos panoramaParamos quantas vezes quisermos e estamos em A companhia de pessoas queridas para nós Mal podemos esperar para chegar ao destino desejado. É claro que também existem aspectos negativos como, por exemplo Cansado De dirigir demais, e Dificuldade em encontrar estacionamento Ei Custos Das rodovias.

Não só isso: eles são formados diretamente nas rodovias Filas intermináveis Devido ao grande afluxo de pessoas que pararam em Colunas para pagar taxas E continue fazendo isso. Felizmente, foi inventado um método que economiza muito tempo para cada motorista. É sobre Telepasse: a Um dispositivo eletrônico instalado dentro do nosso carro Útil para acelerar tempos.

Telepass usa tecnologia Sem fio Para prosseguir com o pagamento Conecte o dispositivo localizado no habitáculo às antenas localizadas na entrada e saída da rodovia. Ao comunicarmos entre si, ao enviarmos diferentes sinais, é possível registar a passagem de um carro e garantir que a barreira sobe para nos permitir passar.

Em teoria, esta é uma solução eficaz e eficaz, mas nem sempre o que se pensa funciona bem mesmo na prática. Na verdade, muitos deles estão migrando neste período recente Multas Precisamente por causa deste dispositivo. Se você tomar uma determinada ação Manobra Perto do Telepass, você comete um erro e é imediatamente punido.

Bastante útil

Para evitar a criação infinita engarrafamento Nas rodovias, pensava-se que estava sendo criado um dispositivo que agilizasse a forma de pagamento dos motoristas para que os carros circulassem mais rápido. Porém, por se tratar de um dispositivo eletrônico, pode ser danificado Dano E não desempenha sua função como deveria.

Se você realizar uma determinada manobra perto do Telepass, este terá efeito inclinar Ele não realizará mais seu trabalho como deveria. Além disso, o motorista causador do acidente recebe uma multa que poderia facilmente ter sido evitada. Devemos sempre ter cuidado com a forma como agimos ao volante.

Manobra proibida

Se durante a transição para o Telepass, A barra não deve subir Só há uma ação a evitar: fazer Marcha à ré. Esta manobra pode Perturbar a conexão sem fio entre o dispositivo e as antenas. Além disso, porque é É estritamente proibido pelo Código da Estrada Ao dar ré na rodovia, também recebemos uma multa pesada.

A violação da regra que proíbe a marcha-atrás em autoestradas e estradas fora das cidades implica este Multa que varia entre 431 e 1.734 euros. E não só isso: eles vêm 10 pontos foram deduzidos da nossa licença Liderança. Se surgir uma situação em que a barreira não permita a passagem, não volte atrás, mas peça ajuda ao pessoal.