O chef é morto na cozinha do restaurante e sua esposa se joga nua da varanda (ela estava no banheiro), mas os assassinos a alcançam e a matam

Um casal dono de um restaurante no Brasil foi morto na sexta-feira, 24 de novembro, no balneário turístico de Porto Seguro. A polícia está atualmente procurando o autor (ou mais provavelmente os autores) do assassinato que pode ter sido causado por uma tentativa de roubo.





o chefe de cozinha Originário de Maiorca, David Peregrina CapoOs corpos de (53 anos) e de sua esposa, Erica da Silva Santos (38 anos), foram encontrados dentro do restaurante que administravam às margens do rio Boranham. A polícia investiga a hipótese de roubo, mas não descarta outros motivos para o crime. Marcas de tiros foram encontradas nos dois corpos.





De acordo com a reconstrução inicial do incidente, o corpo de David foi encontrado na cozinha do restaurante, enquanto o corpo de sua esposa foi encontrado fora do restaurante, sem roupas, próximo à margem do rio. Dada a posição do corpo no momento da sua descoberta, a medicina legal presumiu que a mulher tentou fugir após ouvir tiros vindos de dentro do quarto enquanto tomava banho.





Erica da Silva Santos teria tentado se jogar nua da varanda do primeiro andar, mas teria sido impedida e depois morta.























Adeus ao casal





A polícia que acompanha o caso já interrogou os funcionários e vizinhos do casal, mas em breve irá entrevistar também os familiares das vítimas para encontrar o autor do crime e encerrar o caso.





O funeral foi realizado no último sábado na prefeitura de Itagemerén (Bahia, Brasil), cidade natal da mulher e onde ambos foram sepultados.

