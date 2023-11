Seul e Coreia do Norte enviam soldados ao longo da zona desmilitarizada – notícias de última hora

A Coreia do Norte enviou soldados e equipamento ao longo da zona desmilitarizada, numa aparente medida destinada a restaurar postos de guarda destruídos na sequência do acordo militar intercoreano de 2018. Os militares sul-coreanos, segundo a Yonhap, relataram um aumento na actividade em toda a zona. áreas fronteiriças depois que a Coreia do Norte prometeu na quinta-feira passada retomar todas as medidas militares congeladas em 2018 em resposta à suspensão parcial do acordo por Seul, depois que a Coreia do Norte lançou um satélite espião militar.





Há cinco anos, as duas Coreias explodiram 10 dos 11 postos de guarda na DMZ para reduzir as tensões e evitar confrontos acidentais, deixando apenas um ponto operacional de cada lado com valor histórico ou outro. “Existem apenas alguns postos de guarda atualmente em obras de renovação, mas (a Coreia do Norte) deveria devolvê-los todos porque são instalações de vigilância essenciais”, disse Yonhap, citando um oficial militar sênior, aos repórteres.





Em resposta à última medida da Coreia do Norte, as autoridades em Seul comprometeram-se a monitorizar as actividades acima do paralelo 38 em busca de quaisquer sinais de provocações ao longo da fronteira.



Reprodução © Direitos Autorais ANSA