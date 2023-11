Últimas notícias da guerra. Israel: “Explosões em Gaza e soldados feridos.” Hamas: “Israel violou a trégua.” Outros 11 reféns e 33 palestinos foram libertados

16h09

Tel Aviv está preocupada com o destino da criança de 10 meses

Há preocupação em Israel sobre o destino de Kfir Bibas, a criança de 10 meses que foi mantida refém pelo Hamas depois de ter sido sequestrada em 7 de outubro num kibutz no sul do estado judeu. Kfir é o prisioneiro mais jovem do movimento palestino e ainda não foi incluído na lista de reféns que o Hamas liberta com base no acordo alcançado com Tel Aviv. Com o seu cabelo ruivo e o seu sorriso desdentado, a situação de Kfir, que foi mantido em cativeiro ao lado do seu irmão Ariel, de 4 anos, tornou-se para muitos um símbolo da brutalidade do ataque do Hamas. Uma manifestação em apoio à família Bibas está marcada para esta noite na capital israelense. “Algo como isto não tem precedentes”, disse Elon Keshet, primo do pai de Kfir, aos jornalistas. Ele perguntou: “O pequeno Kfir é um inimigo do Hamas?” Não há notícias do menino desde 7 de outubro, e não há nenhuma indicação da Faixa de Gaza de que ele ainda esteja vivo.