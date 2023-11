Vozes de Gaza – “A trégua nos deu algum alívio, depois de semanas ouvindo sons de bombas. Agora só há escombros ao nosso redor.”

lá Trégua humanitáriaQue começou no dia 24 e se estendeu até 30 de novembro, para residentes Faixa de Gaza Um momento de paz e alívio depois de quase 50 dias de guerra e bombardeios. A oportunidade de conhecer sua família e tentar conseguir abastecimento de água e gás. “Há filas por toda parte: para conseguir pão ou água para as famílias ou para encher botijões de gás”, diz uma das faxineiras. Oxfam. “Esta pausa deu a todos os palestinianos uma oportunidade de recuperação. Nas últimas semanas temos vivido com o som de bombardeios constantes. Agora você sai para a rua e não vê nada além de escombros. Para reconstruir não basta uma trégua, é necessário um cessar-fogo final.”

A história faz parte de uma série de testemunhos diários de trabalhadores e gestores da Oxfam em Gaza que… www.ilfattoquotidiano.it Eu decidi publicar. O objectivo é obter um relato em primeira mão da vida quotidiana dos civis em Gaza, aqueles que actualmente pagam o preço mais elevado do conflito.

A petição -Não haverá resposta humanitária significativa sem um cessar-fogo imediato. É por isso que a Oxfam lançou um apelo urgente ao governo italiano e aos líderes europeus para que você possa aderir: https://www.oxfamitalia.org/petizione-gaza/