O mistério das velhas filhas aprisionadas do rei da Arábia Saudita

O ex-rei saudita Abdullah com suas quatro filhas de Al-Anoud Al-Fayez (foto exibida em 2014 via Channel 4 News)

Em 2014, alguns meios de comunicação contaram a história das quatro princesas que não tinham notícias desde a morte do rei Abdullah

Em março de 2014, alguns meios de comunicação internacionais relataram que o rei da Arábia Saudita mantinha quatro de suas filhas em um palácio em Jeddah há cerca de quinze anos. Naquela época era o rei Abdullah, irmão do atual governante Salman: ele morreu aos 90 anos em janeiro de 2015, e desde então nada se sabe das filhas presas, nem de sua mãe divorciada de Abdullah, que mora em Londres. Alguém falou de novo o último artigo afiliado O Nova-iorquino: A autora, Heidi Blake, conversou com jornalistas e uma pesquisadora que, há uma década, conseguiu se comunicar com as filhas do rei Abdullah e sua mãe por e-mail e telefone, mas ninguém conseguiu lhe dar novas informações sobre o destino deles.

As quatro princesas cativas são chamadas de Sahar, Maha, Hala e Jawaher, e nasceram entre 1971 e 1976 – então hoje suas idades variam de 52 a 47 anos. A mãe deles, Al Anoud Al Fayez, casou-se com o então príncipe saudita Abdullah quando tinha quinze anos. Como outros nobres sauditas, Abdullah era polígamo e teve pelo menos 35 filhos durante sua vida. A relação entre ele e Al-Fayez era tensa, segundo se sabe, porque não tiveram filhos, e a mulher fugiu a certa altura para Londres e obteve o divórcio do marido.

Não há informações exatas sobre a vida das filhas do rei Abdullah e Al Fayez, mas segundo a reconstrução de Blake, as quatro mulheres tiveram uma infância privilegiada e um tanto livre, durante a qual puderam viajar pela Europa e estudar. No entanto, por algum motivo, eles foram trancados dentro do palácio da família real pouco antes do início do reinado de seu pai, que se tornou rei em 2005.

Na Arábia Saudita, as mulheres não gozam das mesmas liberdades que os homens e não podem viajar para o exterior, casar, frequentar a escola secundária ou submeter-se a certos procedimentos médicos sem a permissão de um tutor masculino, que pode ser marido, pai ou irmão, mas também um filho.

Entre 2013 e 2014, Sahar e Jawaher, a mais velha e a mais nova das quatro irmãs, contataram algumas pessoas no exterior pela internet. Sahar foi ao Twitter para escrever algumas mensagens para Ali Al-Ahmad, um dissidente saudita e especialista político que mora em Washington, EUA. De acordo com o relato de al-Ahmad, Sahar disse que foi mantida em um palácio com Jawaher e que ela e sua irmã tinham um telefone que lhes foi dado para falar com sua mãe; No entanto, elas não tiveram contato com as outras duas irmãs, Maha e Hala, que estavam presas em outro local.

Al-Ahmad contatou Al-Anoud Al-Fayez e a aconselhou a fazê-lo. um relatório A situação das meninas no Gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Em seguida, a mulher foi entrevistada por Fatima Monji, correspondente do programa de TV britânico Notícias do Canal 4: A entrevista, na qual o rosto de Al-Fayez foi ocultado porque ela não quis ser identificada, pode ser vista no YouTube. Na ocasião, a embaixada saudita em Londres contentou-se em dizer que a situação das princesas era um “assunto privado”.

Duas semanas e meia depois, Manji entrevistou Sahar e Jawaher por meio de uma videochamada: foi transmitida pelo Canal 4 no mesmo dia em que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, conheceu o rei Abdullah na Arábia Saudita. “Somos reféns e nosso pai, o rei, é o responsável”, disse Sahar durante a entrevista. Mesmo esta entrevista ainda pode ser vista no YouTube.

De acordo com a denúncia de al-Fayez e as histórias de Sahar e Jawaher, as quatro irmãs foram mantidas sob vigilância constante por guardas armados e foram “drogadas sistematicamente” para que não pudessem escapar nem receber cuidados médicos, um problema particular para Hala. , que sofria de anorexia. Embora morassem em um prédio, suas condições de vida não eram boas porque era uma estrutura degradada, periodicamente sem água potável e eletricidade, como evidenciado por alguns dos vídeos fornecidos pelas irmãs que foram transmitidos no Canal 4.

Na entrevista, as duas irmãs disseram que decidiram conversar com os repórteres sobre sua situação depois que o pai disse que não as libertaria e que, após sua morte, seus irmãos as prenderiam.

Quanto aos motivos de sua prisão, eles relataram que o rei queria que al-Faiz voltasse para a Arábia e que estava essencialmente segurando suas filhas até que ela o fizesse. Jawaher também disse a certa altura que eles foram punidos por falar com o rei sobre abusos dos direitos humanos na Arábia Saudita, que Sahar descreveu como “apartheid de gênero”; Em um e-mail enviado alguns meses depois ao site de notícias do Oriente Médio Sahar conto que as irmãs estavam sendo lentamente negadas sua liberdade depois que começaram a questionar aspectos do regime saudita.

Em vez disso, durante uma segunda entrevista com Monji, al-Fayez disse que viu algo na Arábia Saudita que o rei não quis revelar: ele não contou o que era porque esperava convencer o ex-marido a libertar suas filhas. Isso mostra a ele que ele não vai falar sobre isso.

Após entrevistas transmitidas pela televisão britânica, Sahar e Jawaher disseram que seus captores pararam de lhes trazer comida. No entanto, não lhes foi negado o acesso telefónico e à Internet e continuaram a comunicar com alguns jornalistas estrangeiros.

Em maio de 2014, dois funcionários do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos escreveram ao governo da Arábia Saudita solicitando um relatório sobre as quatro princesas, particularmente as princesas que aparentemente não haviam sido alimentadas: a ONU pediu à Arábia Saudita que não cometesse mais violações dos direitos das mulheres ou provar que as acusações feitas contra o rei eram falsas, mas não obteve resposta.

Ao saber da morte do rei Abdullah Ali al-Ahmad, ele escreveu para suas irmãs para saber como estavam, mas não recebeu resposta. Nem mesmo Manji e Angeles Espinosa, jornalista do jornal espanhol El País Aqueles que se comunicavam com as princesas não podiam mais contatá-las. Faiz também se tornou indetectável: seu perfil no Twitter foi deletado. Heidi Blake tentou encontrá-la sem sucesso. Mesmo as Nações Unidas não ouviram nada.

A hipótese mais otimista de quem conversou com as princesas é que após a morte do pai, as irmãs receberam a liberdade em troca do silêncio, elas e a mãe. No entanto, Al-Ahmad está cético porque acredita que Sahar neste caso o teria avisado que ele estava bem: segundo ele, as princesas poderiam ter morrido.

