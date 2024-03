O Conselho da UE está a acelerar a questão da Ucrânia, mas Borrell está a abrandar. A questão das dívidas comuns de defesa

Conselho Europeu decisivo em termos Guerra na Ucrâniaagora no dia 757. O projeto de conclusões da Reunião de Chefes de Estado e de Governo da União Europeia sublinha a necessidade “ É mandatório “Para preparar os cidadãos da UE para o risco de guerra” Com o objectivo de desenvolver uma futura estratégia de preparação “E com o Presidente do Conselho Europeu, Carlos Michelque há dois dias quis avisar a todos: “S Queremos paz, devemos nos preparar para a guerra E o Presidente da Comissão Europeia, Úrsula von der Leyen O que também explicou: “ O mundo tornou-se mais perigoso, a União Europeia tem de acordar e sabemos que as ambições de Putin não se limitam à Ucrânia. “.

A Europa prepara-se para enfrentar as ameaças de Putin. O que foi inaugurado hoje é um O ápice da guerra Com o objetivo de manter os cidadãos alertas para potenciais crises de segurança. “ Precisamos de uma abordagem que leve em conta todos os riscos “seguido por um” Fortalecer e coordenar os preparativos militares e civis “isso” Gestão estratégica de crises No contexto de um cenário de ameaças em evolução “O Conselho é, portanto, chamado a continuar a trabalhar e a Comissão, em cooperação com o Alto Representante, a propor“ Ações para reforçar a preparação e resposta a crises a nível da UE, numa abordagem que abrange todos os riscos e abrange toda a sociedade, com o objetivo de uma futura estratégia de preparação “.

Mas o Alto Representante para a Política Externa da União Europeia, Josep Borrellcompletamente inapropriado, e pede para diminuir o tom: “ Apelar aos europeus para que reconheçam os desafios que enfrentamos é positivo, mas também não devemos exagerar -E avisa-. A guerra não é iminente. Ouvi algumas vozes dizendo: “A guerra é iminente”. Graças a Deus, A guerra não é iminente. Vivemos em paz. Apoiamos a Ucrânia. Não fazemos parte desta guerra, simplesmente apoiamos a Ucrânia. Devemos preparar-nos para o futuro, aumentar as nossas capacidades de defesa e aumentar as capacidades de defesa da nossa indústria “. enquanto Zelenski A União Europeia insiste: Suprimentos com pouca munição são um insulto “.

Questão da indústria de defesa

O aspecto financeiro da nova política de defesa é de fundamental importância porque é considerado um acelerador. A UE traçou uma estratégia para a indústria de defesa, mas a realidade é que não conseguiu produzir e entregar atempadamente o prometido um milhão de munições. Segundo algumas estimativas, só poderá produzir em 2026 Munição suficiente para apoiar a Ucrânia (Em comparação com as necessidades atuais de defesa). Está indicado na minuta final dos resultados apresentados à vigésima sétima reunião que o Conselho (em formação ministerial) e a Comissão deverão “ Explore todas as opções para mobilizar recursos financeiros O mais correto é referir-se a soluções “inovadoras”, ou seja, a emissão de dívida conjunta, como aconteceu durante a pandemia com A próxima geração da União Europeia. A rejeição da Alemanha e dos “frugalistas” era clara. Mas o campo é mais turbulento do que gostamos de imaginar.

Deste ponto de vista, parece que a mensagem enviada pela França a vários governos (ao nível dos ministros dos Negócios Estrangeiros) apresenta linhas gerais para o consenso sobre soluções ambiciosas para financiar a crise.Indústria de defesa Compensação por atrasos de longo prazo nos investimentos. Entre as potenciais alavancas está a possibilidade de o Banco Europeu de Investimento financiar projetos militares e não apenas produtos de dupla utilização (civil e militar) – o Banco da UE já está a trabalhar neste sentido no Luxemburgo – bem comoEmissão de dívida conjunta. O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, concorda. Itália e Espanha estão nesta linha. Uma fonte diplomática explica que quando falamos de obrigações não nos referimos apenas à emissão de dívida comum como no caso do Next Generation EU mas também à emissão de dívida comum. “Títulos de Projeto” Não são necessariamente emitidos aos 27 anos. Estas obrigações serão emitidas especificamente para financiar obras de infra-estruturas e de utilidade pública que atraiam investimento privado a custos de financiamento mais baixos em comparação com o crédito bancário. A discussão continua.

Meloni: “A Europa deve ser ativa em Gaza e nos migrantes”

A luta contra os traficantes de seres humanos é real.” Os nossos inimigos e o desenvolvimento dos países mais pobres “. Giorgia Meloni levantou a questão…durante uma sessão de trabalho do Conselho Europeu imigrantesEnfatizando a importância de apoiar o crescimento económico e social do “Sul Global” através de “ Plano de financiamento impressionante “, Das quais Companheiro de planoAo lado “ A Estratégia Global Gateway da União Europeia poderá constituir um elemento e uma força motriz “. É um tema que a Itália também pretende abordar no âmbito da presidência italiana do G7, e fortalecer uma aliança verdadeiramente global contra Tráfico de migrantes No qual as Nações Unidas também podem dar uma contribuição muito importante.

De acordo com o que aprendemos com fontes da delegação italiana junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres A Primeira-Ministra, Giorgia Meloni, destacou vários temas, a começar pela crise em O Oriente Médio. Ao apelar a uma pausa humanitária imediata que conduza a um cessar-fogo sustentável, o Primeiro-Ministro destacou como a União Europeia pode e deve desempenhar um papel de liderança na resolução da crise. Meloni disse – conforme confirmado por fontes italianas – que está particularmente preocupada com a possibilidade de Israel realizar uma operação terrestre em Rafah.

A Itália lançou esta iniciativa em cooperação com a Organização para a Alimentação e Agricultura, o Programa Alimentar Mundial e a Cruz Vermelha Internacional “Alimento para Gaza”: O objectivo é estabelecer um mecanismo de coordenação para fazer face à trágica insegurança alimentar da população civil, respondendo às necessidades imediatas e, ao mesmo tempo, desenvolvendo soluções a médio prazo, incluindo a reconstrução e, em última análise, encontrando um caminho para a paz. Guterres expressou o seu apreço Presidência italiana do G7Ressaltando que as Nações Unidas contam com a liderança italiana em questões importantes da agenda internacional. Além disso, o Secretário-Geral da ONU concordou com Meloni sobre a necessidade de um papel mais importante para a União Europeia a nível internacional.