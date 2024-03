Israel – Hamas, as notícias de guerra de hoje. Para Blinken, o acordo é “possível”.

O Secretário de Estado dos EUA medeia as conversações em curso na Arábia Saudita. O Hamas fala de uma reação “negativa” de Israel. Na Faixa de Gaza, as operações militares continuam e a situação torna-se mais dramática. As Nações Unidas e a União Europeia condenam a “fome inaceitável” e reiteram que devemos “agir agora”.

Israel: Três milhões de dólares foram encontrados no Hospital Al-Shifa Blinken: O acordo está “se aproximando” O secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, disse que as negociações destinadas a garantir um cessar-fogo na Faixa de Gaza ligado à libertação dos reféns detidos pelo Hamas estão “perto” de chegar a um acordo. “Acho que a distância está diminuindo e chegar a um acordo é bem possível”, disse Blinken em entrevista à TV Al Hadath em Jeddah, na Arábia Saudita. Meloni: Tememos o crescente isolamento de Israel. Somos contra uma operação militar terrestre em Rafah Israel: Cerca de 300 suspeitos de terrorismo foram presos em Shifa Numa publicação na sua conta, cerca de 300 suspeitos de terrorismo foram presos, incluindo altos líderes do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina. Finalmente, a IDF anunciou que entregou ontem aproximadamente 1.800 litros de água, 3,8 toneladas de alimentos e um caminhão de combustível ao Hospital Al-Shifa. Israel: Três milhões de dólares foram encontrados no Hospital Al-Shifa As Forças de Defesa de Israel afirmaram ter apreendido 3 milhões de dólares em dinheiro – em moeda norte-americana e dinares jordanianos – no Hospital Shifa, em Gaza, e o dinheiro parecia ser destinado ao uso do Hamas e de outros grupos terroristas. Canadá confirma a cessação das exportações de armas para Israel O Canadá interromperá todos os envios de armas para Israel: o gabinete da ministra das Relações Exteriores, Melanie Jolie, confirmou isso. “Desde 8 de janeiro, o governo não aprovou novas licenças para exportações de armas para Israel e isso continuará até que possamos garantir o cumprimento total do nosso regime de exportação”, disse ela num comunicado. “Não existem licenças abertas para a exportação de bens letais para Israel”, acrescenta o memorando, que especifica que as licenças aprovadas antes de 8 de janeiro “permanecerão em vigor” porque a sua revogação representaria o risco de “ramificações significativas tanto para o Canadá como para os seus aliados”.