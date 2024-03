Cimeira da UE: Preparar os cidadãos para potenciais crises de segurança – Europa

A Europa prepara-se para enfrentar as ameaças de Putin. Amanhã realiza-se uma cimeira militar com o objectivo de preparar os cidadãos para potenciais crises de segurança. “Precisamos de uma abordagem que tenha em conta todos os riscos”, lemos no projecto de conclusões.

O Conselho Europeu sublinha a necessidade “imperativa” de “preparação militar-civil reforçada e coordenada” e de “gestão estratégica de crises no contexto de um cenário de ameaças em evolução”. Por conseguinte, insta o Conselho a continuar a trabalhar e a Comissão, juntamente com o Alto Representante, a propor “ações para reforçar a preparação e a resposta a crises a nível da UE, numa abordagem que tenha em conta todos os riscos e todos os riscos, à luz do futuro estratégia de preparação”.

Luz verde dos Representantes Permanentes dos 27 Estados-Membros da UE (Coreper II) para impor sanções às pessoas e entidades responsáveis ​​pela morte de Alexei Navalny. O processo é aprovado pela assembleia em pontos sem discussão e é lançado o procedimento escrito para aprovação final. O processo pode terminar na manhã de sexta-feira.

Existe uma luta contínua entre os 27 países sobre a possibilidade de criação de dívida conjunta – através de obrigações de defesa ou obrigações emitidas para projectos conjuntos por um grupo de Estados-membros – para apoiar investimentos no sector da defesa. Muitas fontes diplomáticas europeias apoiam isto. Os “frugalistas” – liderados pela Alemanha – teriam exigido, e por agora, que a referência a “instrumentos inovadores” para financiar o reforço da indústria da UE fosse eliminada do projecto de conclusões, e agora avançamos no sentido de pedir à Comissão que preparasse um documento sobre “ opções possíveis”.

ANSA ANSA Von der Leyen, primeiro pagamento de 4,5 bilhões a Kiev hoje – Europa – Ansa.it Parte do Instrumento de 50 mil milhões de dólares, a próxima tranche em Abril. UE aprova sanções ligadas à morte de Navalny (ANSA)

Reprodução © Direitos Autorais ANSA