Relatório “Pura publicidade” – Corriere.it

A partir de Gian Guido Vicki

O Papa Emérito respondeu ao processo acusando-o de encobrir 4 casos

Cidade do Vaticano – Joseph Ratzinger Quem acusa os especialistas de “Promoção de humor», publicidadee “pura especulação” contra ele. E especialistas que consideram suas interpretações “perturbadoras”. c.Contém passagens muito desafiadoras, The 1893-page Independent Report, Elaborado pelo escritório de advocacia Westpfahl Spilker Wastl, que está reconstruindo 497 abuso infantil cometido na igreja de Munique

Do pós-guerra acusa Papa Emérito ‘comportamento errado’ porque ele não agiu em ‘quatro questões’ quando presidiu a diocese da Baviera, De 1977 a 1982

.

Cerca de setenta páginas, em particular, é dedicado às questões contestadas pelo então Arcebispo e identificadas pelos Números 22, 37, 40 e 42. Ratzinger, lemos, afirmou que “Todo caso de agressão sexual e todos os maus-tratos são horríveis e irreparáveis.Ele expressou sua profunda simpatia pelas vítimas de abuso sexual. A sua memória, aos 94 anos, parece “ainda hoje muito boa” e quando diz que “não se lembra de uma determinada pessoa ou acontecimento” não se trata de incerteza mas sim da convicção de que “nunca conheceu a pessoa ou quem não conhece os fatos ou o documento”.

Disputas e respostas extraídas do resumo de defesa de 82 páginasEles compartilham “dúvidas” e muitas vezes respostas duras. Como quando os advogados criticaram Ratzinger por seu conhecimento do “Caso 22”, um pastor condenado por abuso sexual infantil anos antes, porque passou “décadas” na área da paróquia e era amigo de seu sucessor. Ratzinger respondeu que passou férias lá “apenas uma vez, em agosto de 1982”, e que o título de “pároco” dado “era um procedimento de rotina” e não implica que ele conhecia ou conhecia a sentença. READ Excelente cozimento em 5 minutos usando um método popularizado graças a este ingrediente bem conhecido

Nesse ponto, emerge a indignação descrita na reportagem: O Papa Emérito respondeu aos advogados que a “hipótese é inválida e difamatória” e “atesta um grau significativo de parcialidade por parte dos especialistas”. Aqueles que abandonaram seu papel de neutralidade e objetividade e caíram ao nível de autoavaliação, se não pura propaganda e especulação, se despojaram”.

Considerações para advogados na Ratzinger, que muitas vezes se refere à gramática perdida e a um “espírito dos tempos” que difere do sentido atual, não é mais piegas: “suposta ignorância conflita consistentemente com a prática que os especialistas podem estabelecer tanto com seus antecessores quanto com seus sucessores”.

Bento XVI responderá novamente nos próximos dias. Na manhã de ontem, o Papa Francisco, dirigindo-se à Assembleia Geral do antigo Santo Ofício, afirmou que “a Igreja, com a ajuda de Deus, está cumprindo resolutamente sua obrigação de reparar as vítimas dos abusos cometidos por seus membros, encaminhando assim a esperada legislação eclesiástica com particular atenção e rigor.” Enquanto isso, o relatório em Mônaco terá consequências criminais: O Gabinete do Procurador-Geral ordenou uma investigação em “42 casos” de relatórios “inapropriados” da condução da busca, padres ainda vivos ou que podem ser rastreados.