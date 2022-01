Carnaval de Covid, Rio de Janeiro e São Paulo adiado para 21 de abril – Corriere.it

A partir de Paulo Fushi

Autoridades locais estão tentando salvar o tradicional desfile de bóias que foi cancelado no ano passado

Rio de Janeiro e São Paulo, as duas maiores cidades do Brasil, anunciaram que os shows de carnaval foram adiados para 21 de abril, agendado para fevereiro também. Ação para frear o avanço da pandemia de covid. As duas cidades já haviam anunciado a suspensão do chamado Carnaval das Visões deste ano, que é animado por outros integrantes e bandas desfilam gratuitamente para milhões de pessoas nas ruas. Eles agora optaram por adiar as festividades até um momento em que as melhores condições sanitárias sejam possíveis. Agora, segundo comunicado, os municípios do Rio e de São Paulo decidiram adiar os desfiles nas escolas de samba devido à situação atual da epidemia no Brasil e à necessidade de salvar vidas. Conforme estimado, Em 2020, pelo menos 7 milhões de pessoas participaram das festividades, que também atraíram turistas europeus e norte-americanos. No ano passado, o Sambódromo, em vez de receber carros alegóricos e desfiles, Foi usado como centro de vacinação.