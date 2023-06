A OTAN pressiona a Suécia a aderir à Cimeira de Oslo: incerteza sobre a Ucrânia

Numa reunião em Oslo, os ministros dos Negócios Estrangeiros da OTAN intensificaram Pressionando Türkiye e a Hungria para ratificar a adesão da Suécia à aliançamas Eles ainda não se posicionaram sobre a possível adesão da Ucrânia.

O chanceler alemão enfatizou que os Aliados “deram sua palavra” à Suécia de que ela se juntaria e que a promessa deve ser mantida Annalina Burbock. Espero que seja “jogo acabado em breve” e a Suécia entre antes da cúpula da OTAN em Vilnius, de 11 a 12 de julho, acrescentou o colega luxemburguês. Jean Asselborn. ministro sueco Tobias BellstromEle, que estava presente como convidado, confirmou que seu país atendeu a todos os pedidos turcos. “É hora de a Turquia e a Hungria começarem a ratificar a adesão da Suécia”, disse ele, enfatizando o apoio que recebeu de vários membros da Otan.

“Falei no início da semana” com o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, reeleito no passado domingo, e “também irei a Ancara num futuro próximo para continuar a falar sobre como podemos garantir a adesão da Suécia o mais rapidamente possível possível”, assegurou o Secretário-Geral da OTAN. Jens Stoltenberg. Mas nem todos estão otimistas. O ministro das Relações Exteriores tcheco, Jan Lipavsky, disse temer que a Suécia não se junte antes da cúpula de Vilnius, tornando-se o 32º membro da coalizão depois que a Finlândia se juntou em abril.

No entanto, sobre a possível entrada na Ucrânia no futuro, não há posição comum. O ministro das Relações Exteriores da Lituânia disse que os aliados “devem dar respostas muito específicas sobre como a Ucrânia pode se aproximar da OTAN e um dia se tornar um membro da aliança”. Gabrielius Landsbergis. “Precisamos de uma mensagem forte de que não haverá mais áreas cinzentas” em áreas que a Rússia considera estar sob sua influência, repetiu o colega estoniano. Margos Tzahna.

A política de portas abertas da OTAN ainda está em vigor, mas ao mesmo tempo é claro que Não podemos discutir a entrada de novos membros no meio da guerraO alemão Berbock indicou que “a OTAN nunca reconheceu, ao longo dos 75 anos de sua existência, nenhum país durante sua guerra”.

Stoltenberg enfatizou que a aliança agora está focada em ajudar a Ucrânia a se defender da Rússia, mas uma vez que o conflito termine, a OTAN terá que fornecer garantias de segurança à Ucrânia para que “a história não se repita”.