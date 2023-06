Guerra Ucrânia-Rússia, notícias de hoje | Ataque aéreo a Kiev à noite, alerta em sete distritos

Moscou considera a situação atual na região de Belgorod “alarmante”. Isso foi afirmado pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, falando em uma coletiva de imprensa. “Estamos realmente preocupados com esta situação, o bombardeio de alvos civis continua. A situação é muito preocupante, as medidas estão sendo estudadas”, disse Peskov a repórteres, acrescentando que o trabalho para melhorar os sistemas de defesa aérea russos continuará.