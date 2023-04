Desvendando o mistério do Montevidéu Maro, afundado pelos Estados Unidos em 1942 com 1.000 soldados aliados a bordo – Corriere.it

A história começa novamente em Rabaul, Nova Guiné, onde o navio, tendo carregado sua carga humana, zarpou. Na direção de Hainan, cidade chinesa ocupada pelo Exército do Sol Nascente. Avançando a 17 nós, ela deve tomar cuidado para encontrar sua escolta, o contratorpedeiro. Na noite de 1º de julho, sua velocidade diminuiu, aumentou para 12 nós e, possivelmente, esperando, isso abre uma janela para o ataque do Sturgeon, o “tubarão” da Marinha dos EUA engajado na busca de navios inimigos. O capitão Wright observa os movimentos em zigue-zague do alvo no “Diário”, aproxima-se usando redução de velocidade e, em seguida, às 2,25, ordena que quatro torpedos sejam disparados., necessário – a seu critério – para neutralizar um alvo importante. missão bem sucedida, O Montevidéu Maru é atingido por bombas, dobra e em apenas onze minutos afunda. Os que estão no navio têm muito pouco tempo, os prisioneiros devem voltar ao convés. Supondo que eles tenham sucesso. Os que estão no mar se agarram aos detritos, a qualquer coisa que possa ajudá-los a flutuar. luta desesperada. Rastreado muitos anos depois, um marinheiro japonês, Yohiaki Yamachi, acrescentará um detalhe inverificável e frequentemente relançado: alguns dos náufragos teriam começado a cantar a famosa canção canção de despedida (em italiano é Il Waltz delle candela), o último adeus dirigido a si mesmos e seus companheiros. Notas que são como orações. Então ele ficou em silêncio. Nunca saberemos se isso realmente aconteceu.

Sturgeon se afasta e os tripulantes sobreviventes chegam à costa em dois botes salva-vidas. De acordo com a primeira versão, todos foram mortos após o ataque de militantes filipinos. Mas este não é o caso. O carregamento desaparece, na Austrália poucos sabem a verdade, e eles a descobrirão apenas no final do conflito, uma vez que tenham acertado as contas com os que permanecem em Rabaul. Uma longa investigação começa com a análise de cadernetas, documentos, cheques e relatórios oficiais. A dificuldade de investigar as suspeitas das capas, as histórias vacilantes e a falta de sutilezas. Yamachi também afirma que uma unidade japonesa iria recuperar um núcleo de prisioneiros, algo que um exame mais aprofundado negou. Também há incerteza sobre a identidade das vítimas, alimentada por algumas observações dos japoneses. É possível que alguns tenham morrido em outro cargueiro. Estes são os mistérios que muitas vezes acompanham os desastres no mar. É importante para os historiadores, mas também um detalhe para aqueles que logo se perderam. Procure nos arquivos do continente enquanto o Maro de Montevidéu está destinado a se tornar um santuário e nada será tocado.