A Ucrânia precisa na guerra contra a Rússia “Dez vezes mais” ajuda militar do Ocidente. Isso foi afirmado pelo vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrej Melnik, que enfatizou no Twitter: “Somos gratos aos nossos aliados por sua assistência militar, mas não é suficiente. A Ucrânia precisa 10 vezes mais para acabar com o esforço de agressão russa.”

O ex-embaixador na Alemanha pediu aos apoiadores da Ucrânia que “cruzem todas as linhas vermelhas artificiais”, referindo-se à relutância de alguns aliados em fornecer a Kiev sistemas de armas particularmente poderosos e exigir que 1% do PIB seja gasto em suprimentos de armas para a Ucrânia.

Melnik se referiu às palavras do secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, que afirmou que a coalizão internacional forneceu até agora US$ 55 bilhões em ajuda à Ucrânia. “Parece uma quantia enorme. Mas se pensarmos na Segunda Guerra Mundial, – continuou o vice-ministro, – com a qual, infelizmente, muitas comparações podem ser feitas, neste caso mais de $ 50 bilhões em ajuda foram fornecidos como parte do programa de empréstimos americano. Hoje corresponderá a 700-800 um bilhão “.

Resistência Nas últimas 24 horas, as forças armadas de Kiev conseguiram repelir 53 ataques do exército russo nas direções de Bakhmut, Avdev, Marin e Shakhtar. A cidade de Bakhmut continua sendo o epicentro dos combates. Isso foi anunciado pelo Estado-Maior de Kiev em seu relatório sobre a guerra, especificando que os militares russos lançaram mísseis e ataques aéreos com vários lançadores de foguetes.

“No último dia – acrescenta o Estado-Maior – a Força Aérea das Forças de Defesa realizou 5 ataques às áreas de concentração dos ocupantes, e unidades de mísseis e artilharia atingiram duas áreas de concentração de forças humanas, que é o anti -complexo de mísseis de aeronaves e dois outros importantes alvos militares do inimigo.

perdas russas – A Rússia perdeu 680 homens no último dia, elevando o número de baixas em suas fileiras para 185.730 desde o dia do ataque de Moscou à Ucrânia em 24 de fevereiro. Isso foi afirmado no boletim diário do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, publicado no Facebook, que publica números que não podem ser verificados de forma independente. De acordo com o relatório do Exército Ucraniano, as perdas russas até agora seriam de 185.730 homens, 3.672 tanques, 7.130 veículos blindados, 2.832 sistemas de artilharia, 539 lançadores de foguetes múltiplos e 289 sistemas de defesa antiaérea. De acordo com o boletim, que indica que os dados estão sendo atualizados devido aos violentos combates, as forças russas também perderam 308 aeronaves, 293 helicópteros, 5.718 veículos, 18 unidades navais e 2.398 drones.

Bakhmut – O Ministério da Defesa da Rússia disse que ocupou mais três áreas na parte ocidental da disputada cidade de Bakhmut, na região de Donetsk. “As forças aerotransportadas bloquearam as unidades ucranianas nos flancos, facilitando os movimentos das equipes de assalto para tomar a cidade”, disse o ministério em seu último boletim. Acredita-se que as forças que seguiram para Bakhmut faziam parte do grupo mercenário de Wagner. A cidade era a linha de frente entre a Ucrânia e a Rússia e testemunhou várias batalhas para controlá-la.

corrida armamentista – O Embaixador Geral do Ministério das Relações Exteriores da Rússia alertou sobre uma corrida armamentista “incontrolável” e enfatizou a necessidade da Rússia de desenvolver suas capacidades de mísseis táticos.

“Em essência, – escreve Grigory Mashkov na revista International Affairs do Ministério das Relações Exteriores da Rússia – estamos testemunhando uma corrida armamentista de mísseis com consequências difíceis de prever. Dezenas de bilhões de dólares estão sendo investidos na melhoria da tecnologia de mísseis. Isso processo torna-se incontrolável”. Mashkov também afirmou que “há uma clara necessidade da Rússia desenvolver suas capacidades de mísseis táticos, aumentar a eficácia de seu uso e responder efetivamente a qualquer desafio à segurança nacional, incluindo Kaliningrado, onde a OTAN ameaça o território russo”.