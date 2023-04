para Greta Preferra

E o líder dos mercenários russos disse: “O menino serviu como todo mundo, de joelhos na lama.” Seria Nikolai, o jovem conhecido por um trote em que se recusou a ser convocado

Ouvimos falar dela para um trote. Era final do verão de 2022. Um orador ligou para um dos canais da oposição russa Nikolai Dmitrievich Peskov, filho do famoso porta-voz de PutinFingindo ser um recruta e convocado ao quartel para recrutá-lo. O jovem descendente, que havia estudado no exterior, respondeu algo como “Você não sabe quem eu sou” e quem eu sou “Peskov Jr.”, filho de um dos homens mais próximos do czar.

A resposta se espalhou pelo mundo e gerou polêmica: “Envie sua resposta filhos em guerra». O porta-voz de Putin, pai de cinco filhos, não gostou da “pegadinha” telefônica que apresentou seu filho ao mundo: na época, ele estava ansioso para explicar que a gravação da ligação havia sido alterada durante a transmissão, para distorcer as declarações de Nikolai

Limpe o registro de reputação do jovemfundador do pensamento sobre o assunto Grupo Wagner, Evgeny Prigozhin. O comandante mercenário teria dito em uma entrevista que Peskov Jr. serviria nas fileiras de sua “companhia militar privada”.

Frase: “De todos os meus conhecidos, apenas um, Dmitry Peskov, que era considerado um liberal total, me apresentou a seu filho, que passou parte de sua vida na América, ou talvez na Inglaterra… Ele veio de mim dizendo:”Por que você não o leva como soldado raso??. Treinamento de três semanas em unidades de assalto em massa. Durante seu serviço, disse ele, “demonstrou coragem e heroísmo como nenhum outro”. READ Últimas notícias da Ucrânia. Hungria bloqueia pacote de ajuda, UE à frente de 26. Ataque de drone em Kyiv na região russa de Kursk

A notícia foi confirmada algumas horas depois pela pessoa em questão Em entrevista com Komsomolskaya Pravda. “Quando decidi participar da operação militar especial, não sabia exatamente como fazê-lo porque, quando tudo começou, não havia tanta informação como há agora”, disse o filho do porta-voz de Putin. “Então eu tive que ir até meu pai e perguntar a ele como entrar em contato com Wagner e me ajudar.”

Nenhuma explicação foi dada, no entanto, Por que ele decidiu assinar contrato com Wagner e não se alistar no Ministério da Defesa. Nikolai

Ele disse que foi para lutar por que Considere isso seu dever, sublinhando que os pais apoiaram esta decisão: «Perguntaram-me se tinha a certeza de que compreendia para onde ia? Eu respondi que sim. Disseram-me para ir em frente.”