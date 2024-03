“Rumo a uma longa guerra com a Rússia”

Se você colocá-los em sequência, poderá pensar que a mão é a mesma. Lituânia, Letónia, França, Alemanha, Itália e Polónia. Há uma frase repetida nos últimos relatórios anuais dos serviços de inteligência dos principais países europeus. A Rússia de Vladimir Putin, se for libertada, não irá parar na Ucrânia. “Ele está se preparando para uma longa guerra com o Ocidente.” A começar pelos seus vizinhos europeus: os Estados Bálticos e as novas aquisições da NATO da Finlândia, Suécia e Polónia. A escalada retórica dos líderes europeus não é coincidência. Há uma razão pela qual pela primeira vez em documentos oficiais em Bruxelas se fala de “preparação para uma emergência militar”: será preparado um relatório sobre este assunto, a pedido da Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, da Comissão Europeia. Ex-presidente finlandês Niinisto.

Alerta

É claro que a dramática escalada de tons nas chancelarias do continente também tem por trás cálculos políticos. Semelhante à proposta de Macron, repetida em diversas ocasiões, de enviar forças da NATO para a Ucrânia, isto foi um golpe para o deslocamento interno da sua rival Le Pen e das sirenes pró-Rússia da direita francesa. Mas a consciência da fase crítica também está dentro da nossa inteligência. Eles falam sobre um momento de “tensão e interesse”. Recentemente, o Estado-Maior da Defesa italiano, responsável por decidir se aumenta ou não o nível de alerta das forças armadas, discutiu a evolução do cenário numa reunião ad hoc. Neste momento, não foi necessário aumentar o nível, como aconteceu após a invasão russa em 2022. Os círculos de defesa explicam que a Itália hoje “não está diretamente ameaçada”, mas “precisamos de olhar para o futuro e estar preparados. ” A sua tradução: Aumentar os gastos militares para atingir os 2% do PIB solicitados pela NATO o mais rapidamente possível. Voltamos também a falar sobre a necessidade de estabelecer um modelo armado europeu comum. No entanto, o alerta da UE começa de cima, no norte. Fontes diplomáticas em Bruxelas afirmam que foi a Finlândia quem indicou o perigo de um confronto direto com a Rússia. Desde que Helsínquia declarou oficialmente a adesão à NATO, a raiva do Kremlin manifestou-se numa série de provocações perigosas ao longo da fronteira de 1.300 quilómetros que está agora a criar uma barreira entre a Rússia e a NATO. Em 2023, serão realizados até cinco voos de bombardeiros russos Tu-22M sobre as águas do Mar Báltico. No Outono, navios militares serão enviados para Ladoga, o enorme Lago Carélia, na fronteira com a Finlândia, armados com mísseis Kalibr capazes de atingir os seus vizinhos. É uma resposta retaliatória anunciada pelas autoridades russas pela adesão à NATO. Mais uma vez, em Janeiro passado, Moscovo decidiu cancelar o acordo conjunto de gestão de fronteiras com a Finlândia, que vigorava há mais de uma década. Além disso, outro sinal está no meio de um aumento nas chegadas da fronteira russa, que em Helsínquia levou à “guerra híbrida” de Putin. Juntas, as peças começam a formar um quebra-cabeça completo. A Dinamarca anunciou a introdução do recrutamento obrigatório para mulheres a partir de 2026 e a extensão do serviço militar de quatro para 11 meses para homens e mulheres, sendo o terceiro país europeu a avançar nesta direção. Relatórios de inteligência europeus apontam para o caso de Kaliningrado, o enclave russo entre a Lituânia e a Polónia que se tornou cada vez mais palco de fortes manifestações do Kremlin. Primeiro, a visita de Putin em Fevereiro passado, enquanto a guerra assolava o Leste, e depois, no início de Março, a manobra da Frota do Báltico com mísseis Iskander. Basta apagar a palavra “guerra” dos relatórios europeus 007.

Preparativos russos

No relatório dos serviços italianos publicado no final de Fevereiro, notamos “o estabelecimento pelo regime russo de programas escolares e medidas de propaganda destinadas a justificar um conflito de longo prazo com o Ocidente, que Putin descreveu como o ‘inimigo’ da Rússia”. “Moscas.” Mais uma vez, o alerta preocupa agora a União Europeia: um confronto direto com a Rússia não é ficção científica. A inteligência alemã, num relatório confidencial publicado pelo Business Insider, foi ainda mais longe, imaginando o ano da explosão: 2026. A cautela prevalece em Roma: Não. Hoje existe uma ameaça iminente, mas lemos atentamente, nos relatórios semanais, os sintomas da escalada militar russa.

Por um lado, há a constatação de que as sanções europeias “não tiveram efeito” e que o consenso de Putin não foi afectado: isto é evidente nas eleições gerais que tiveram lugar na Rússia, apesar de dúvidas bem fundadas sobre a liberdade de voto. Por outro lado, reformar o serviço militar obrigatório na Rússia: aumentar dois milhões de recrutas adicionais. Ao mesmo tempo, a região militar ocidental ilimitada foi revista. Com a assinatura de dois decretos no final de Fevereiro, Putin decidiu dividir a região em duas partes, para entrar em confronto com o exército russo na frente polaco-ucraniana e na fronteira nordeste da NATO. Há o suficiente para aumentar o nível de alerta também aqui na Europa.

