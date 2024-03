A Rússia fala em “guerra” pela primeira vez. Macron: Eles não vão parar. Menino: Estamos prontos

Roma, 22 de março de 2024 – Ninguém mais se esconde. E também Rússia Ele usa palavras “novas”, no contexto de tensões que continuam a crescer. Frases do porta-voz do Kremlin que primeiro levantou Estado de guerra na Ucrânia“Isso mostra uma mudança controversa após as eleições, já que o uso do termo guerra implica prisão e reflete a realidade no terreno.” Foi o que disse o presidente francês, Emmanuel Macron, na conclusão da cimeira da União Europeia. “Devemos ser claros: Engana-se quem ainda pensa que a Rússia vai parar no Donbass e na CrimeiaEste termo pode lançar luz sobre os objetivos da Rússia.”

Ele explicou que a Rússia não declararia oficialmente a guerra na Ucrânia como uma “guerra”. Dmitri Peskov, citado pela TASS. “De jure, esta é uma operação militar especial, mas para nós é de facto Isso se transformou em uma guerra “Depois que o Ocidente coletivo aumentou cada vez mais o seu nível de envolvimento no conflito”, sublinhou Peskov.Moscovo, que vaza nestas horas, parece estar a reunir mais 100.000 soldados para uma nova ofensiva no verão.

Emmanuel Macron e Vladimir Putin

Presidente do Comité Militar da OTAN, Almirante Rob BauerEle disse que a OTAN está pronta para entrar em conflito com a Rússia. O principal objetivo da coligação é estar sempre preparado, explicou Bauer em entrevista ao boletim eletrónico do Ministério da Defesa ucraniano.

para'Suécia e Finlândia juntam-se à aliança Fortalece a área Mar BálticoDo ponto de vista de A Um conflito de “longo prazo” com a RússiaHoje ele disse Ministro das Relações Exteriores da Suécia Tobias Billström em entrevista à Deutsche Welle. Em relação ao apoio à Ucrânia “A UE deve parar de dar pacotes.”, ele declarou. Ele acrescentou: “Precisamos encontrar uma fórmula para apoio de longo prazo à Ucrânia, tanto financeira quanto militarmente”.

O ministro sueco disse que a União Europeia deve “preparar-se para um conflito de longo prazo com a Rússia”. “Devemos ver esta guerra como ela é.”“É uma guerra entre um país que não sente que existem fronteiras e quer restaurar o seu antigo passado imperial, e esta guerra deve parar”, disse Billstrom. A União Europeia deve garantir que a Ucrânia recupere todos os territórios ocupados por Moscovo “Ponha um fim à Rússia de uma vez por todas”.

Billstrom não respondeu a uma pergunta sobre a possibilidade Envio de forças da OTAN para a Ucrânia Mude a conversa para as “necessidades” da Ucrânia. “Temos de fazer mais, é claro, mas isso não significa que tenhamos de o fazer necessariamente em território ucraniano. Também podemos conseguir muito fora da Ucrânia”, disse ele.