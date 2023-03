Alarme Na Tanzânia, pelo menos 5 pessoas morreram devido a uma doença misteriosa

“O curso desta doença indica a possibilidade de ser uma doença infecciosa”, disse o cientista tanzaniano Tumaini Nago.

As autoridades de saúde da Tanzânia, um dos países mais pobres do mundo, estão investigando o surto doença desconhecida matando pelo menos cinco pessoas no noroeste do país. Esforços urgentes estão sendo feitos para identificar o patógeno.

O Ministério da Saúde disse que pelo menos sete pessoas em duas aldeias no distrito de Bukoba, que faz parte do distrito de Kagera, desenvolveram sintomas como febre, vômitos, sangramento em diferentes partes do corpo e insuficiência renal. “O curso desta doença indica a possibilidade de que ela pode ser ciência das doenças infecciosasDr. Tmini Nago disse que uma equipe de resposta de emergência foi enviada para a área afetada para lidar com o surto.

Até ontem, sexta-feira, 17 de março, pelo menos cinco pessoas morreram da doença e as outras duas ainda estão sendo tratadas em um hospital local. Pessoas com sintomas semelhantes foram solicitadas a denunciá-los a um centro de saúde comunitário. “Foram colhidas amostras dos doentes e dos mortos para determinar a origem e determinar o tipo de doença”, disse Nago em comunicado, pedindo aos cidadãos que não entrem em pânico e permaneçam calmos.

Os sintomas descritos pelo Ministério da Saúde parecem semelhantes às febres hemorrágicas virais causadas por vários vírus, incluindo Ebola e Marburg. A vizinha Uganda experimentou um surto de Ebola no final do ano passado, e a Guiné Equatorial ainda está lidando com um pequeno surto de Marburg. Portanto, não se exclui que a epidemia na Tanzânia tenha sido causada por um tipo de vírus já conhecido pela comunidade científica.